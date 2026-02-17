AUR forțează schimbarea viceprimarului Săraru: negocieri decisive cu Polițeanu și partidele din consiliu

Europarlamentarul AUR, Adrian Axinia, a declarat, marți, în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, că va relua discuțiile cu primarul Mihai Polițeanu și cu reprezentanții partidelor politice din Consiliul Local Ploiești pentru desemnarea unui nou viceprimar din partea AUR. Anunțul vine după ce, potrivit europarlamentarului, există o decizie definitivă de retragere a sprijinului politic pentru viceprimarul Alexandru Săraru.

Scandalul legat de menținerea în funcție a lui Săraru a revenit în actualitate la finele săptămânii trecute.

Președintele AUR, George Simion, a susținut că lui Săraru i-a fost retras sprijinul politic. Primarul Polițeanu a afirmat că acesta este susținut de PSD, însă PSD nu a comentat declarațiile celor doi oameni politici. (Detalii AICI)

În plus, de mai bine de trei luni, viceprimarul Ploieștiului Alexandru Săraru nu mai are, oficial, niciun fel de atribuții de serviciu. (Detalii AICI)

Decizie definitivă pentru retragerea sprijinului politic

Europarlamentarul AUR Adrian Axinia a declarat, marți, că există „o decizie definitivă de retragere a sprijinului politic, cu informarea de rigoare către domnul Săraru”.

„Așa cum am spus încă din octombrie, am inițiat demersurile de retragere a sprijinului politic pentru domnul Săraru.

Procedurile interne ale partidului au fost parcurse. S-a trecut inclusiv prin Juriul Național de Onoare, Disciplină și Arbitraj al AUR, unde domnia sa a putut să-și susțină cauza. În acest moment, avem o decizie definitivă de retragere a sprijinului politic, cu informarea de rigoare către domnul Săraru”, a susținut Axinia.

Negocieri pentru înlocuirea lui Săraru

Europarlamentarul AUR a anunțat, totodată, că vor fi reluate discuțiile pentru înlocuirea lui Săraru cu un alt consilier local AUR.

„În acest context, voi relua discuțiile cu primarul Mihai Polițeanu și cu reprezentanții partidelor politice reprezentate în Consiliul Local Ploiești pentru desemnarea unui nou viceprimar din partea AUR, acesta fiind mandatul pe care l-am asumat. Sper că vom reuși să avem un deznodământ în acest sens în perioada următoare.

Ca observație suplimentară, găsesc că este, totuși, caraghios faptul că domnul primar Polițeanu susține că se împiedică de un viceprimar aflat de trei luni în procedură de retragere a sprijinului politic și căruia oricum nu i-a oferit, nici în primă instanță, atribuții de serviciu”, a declarat Adrian Axinia.