De ce consilierii PNL Ploiești au blocat cumpărarea de tramvaie

După ce consilierii locali PSD au organizat o dezbatere având ca temă blocarea a două proiecte privind achiziția de tramvaie noi și a unui parc în zona UPG, a venit rândul aleșilor PNL să facă precizări.

- Publicitate -

Astfel, la sediul PNL Ploiești a fost organizată, tot astăzi, o conferinţa de presă susţinută de Daniel Nicodim, preşedintele PNL Ploieşti, Zoia Staicu – viceprimar Ploieşti și Valentin Marcu – liderul grupului consilierilor PNL Ploieşti.

Consilierul Marcu a declarat că grupul liberalilor nu a votat proiectul privind achiziția a 20 de tramvaie noi pentru că primarul Polițeanu nu a oferit informații concrete cu privire la costurile împrumutului, precum durata sau dobânda.

Observatorul Prahovean a transmis conferința de presă în direct: