Lasconi acuză o campanie mincinoasă despre LGBT sau trimiterea românilor în război. ”Propagandă rusească”

Elena Lasconi se va confrunta în turul al doilea al alegerilor prezidențiale de duminică, 8 decembrie, cu Călin Georgescu. Candidata USR acuză că este victima unei campanii de manipulare a alegătorilor români, orchestrată de Rusia și a declarat că Georgescu ar trebui consultat de psihiatri după declarațiile halucinante pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

Pe rețelele de socializare, Lasconi este acuzată că dacă va ieși președinte, copiii vor fi învățați în școli că trebuie să fie gay și că va fi o propagandă care le va suci mințile copiilor.

Candidata USR la prezidențiale a spus, marți seară la Antena 3 CNN, că este „o manipulare rusească dovedită” că ar vrea să impună „dictatura LGBT”.

Eu am avut de suferit că mi-am arătat credința. (…) Pe de altă parte, am fost criticată inclusiv de colegii mei că am această cruce pe care o am din 1999. Știți foarte bine cât de greu mi-a fost la sfârșitul anului trecut după declarația că am votat la referendumul familie. Mi-a afectat și cariera politică. Eu nu m-am lepădat de cuvântul lui Dumnezeu. Nu am apucat să vin cu populisme și să fac propagandă. În calitate de primar am oficiat peste 600 de căsătorii. Căsătoria pentru mine este între o femeie și un bărbat.

Căsătoria religioasă este între o femeie și un bărbat. Pe de altă parte, am învățat ca bun creștin că cea mai importantă lecție este iubirea de aproape. Și când spun asta spun și toleranță, nu ura, nu dezbinarea, nu violența. Avem multe probleme foarte grave cu Rusia care ne suflă în ceafă, încât am cel mai mic interes pentru ce fac oamenii în dormitorul lor și nu este treaba politicienilor să facă asta.

Este o manipulare de tip rusesc. Eu nu încerc să conving pe nimeni de nimic.

Acuzată că vrea să trimită soldați români să lupte în războiul din Ucraina, Lasconi a reacționat:

”Doamne ferește! Noi vom ajunge carne de tun doar daca ieșim din NATO, nu sunt eu cea care a spus că dorește stagiu militar obligatoriu, domnul Georgescu a făcut asta. Eu vreau armată de profesioniști. Armata României trebuie întărită, iar militarii mai bine plătiți. Fără NATO am fi călcați în picioare. Așa ceva nu se poate, pentru că suntem în NATO si suntem uite asa la un milimetru să pierdem”, a explicat Elena Lasconi.

În ceea ce-l privește pe Călin Georgescu, Lasconi a declarat că ar trebui supus unui examen psihiatric.

„E irelevant cum îl văd eu pe acest om. Cred că ar trebui să îl vadă specialiștii, inclusiv medici psihiatri. Nu sunt specialistă, dar e foarte ciudat și am auzit mai mulți oameni care au această pregătire că acolo este o problemă, dar nu este treaba mea, pentru că eu nu sunt medic” Sunt tot felul de manipulări, fake news-uri și atacuri pe toate rețelele posibile Deja nu mai sti care e realitatea care e fake-ul. E foarte greu să faci diferența, dar hai să ne uităm unii în ochii altora și să decidem în ce direcție mergem. Eu sunt sigură că Dumnezeu ne vede toate acțiunile și știu că adevărul și legea vor învinge, dar cu ajutorul fiecărui român”, a concluzionat ea.

