De ce votul crucial din 1 decembrie este pentru continuarea investițiilor în spitale, nu despre energii paranormale

Pentru prima dată după 35 de ani, în România se construiesc spitale regionale, se modernizează sute de secții la standarde internaționale, iar angajații din sistemul medical vor ajunge la salarii comparabile cu cele din alte state ale UE. Doar în programul de guvernare al PSD, investițiile în Sănătate rămân prioritare.

Cele trei spitale regionale la care au început lucrările sub mandatul PSD vor fi terminate în 2028, iar inaugurarea primului centru de mari arși de la noi din țară este prevăzută anul viitor. Pentru ca aceste proiecte să continue, este nevoie de investiții masive și alocări bugetare consistente în Sănătate.

PSD, pilon al investițiilor în sănătate

România a intrat în ultimii 3 ani într-o perioadă a investițiilor masive pe toate domeniile cheie, precum infrastructură, sănătate sau educație. În acest moment se derulează proiecte de investiții în 119 spitale din țară, însă toate acestea s-ar putea opri brusc, dacă noul guvern nu prioritizează acest domeniu, așa cum a făcut PSD.

”Vrem să renunţăm la toate acestea şi să alegem un experiment, să alegem austeritatea, să facem contabilitate bugetară ? Cum am mai făcut pe vremea lui Boc, cum am mai făcut-o pe vremea lui Câţu, când am fost închişi în case, când ne înmormântam rudele în saci, când economia era închisă. Sau vrem să avem o protecţie pentru PSD asta a făcut totdeauna, i-a protejat pe români, a protejat economia României. De fiecare dată când PSD a fost la guvernare s-a văzut un echilibru în societatea românească. Trebuie ca duminică toţi oamenii să înţeleagă că aleg între un viitor sigur sau aleg un experiment„, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Adrian Câciu.

Continuarea investițiilor, la un vot distanță

În afară de social democrați, niciun alt partid nu are o viziune clară asupra investițiilor din Sănătate. Cu PSD la guvernare, 33 de miliarde de lei sunt alocați pentru investiții în 4 ani, împreună cu o abordare nouă a fondurilor Sănătății, prin bugetare multianuală. CMF 11240017