”Am informații că dl primar Volosevici va propune majorarea lefurilor celor 34 de sefi din primărie”. Av. George Botez continuă greva parțială în Consiliul Local Ploiești

Aleșii locali ploieșteni au fost convocați, joi, la o nouă ședință extraordinară, pe ordinea de zi figurând inclusiv un proiect de rectificare a bugetului. Contactat telefonic, av. George Botez, consilier local, susține că nu va vota proiectul. „Administratia Ploiestiului si bugetul acestui municipiu sunt sub semnul diletantismului!”, susține av. George Botez, care a anunțat că va continua greva parțială.

Av. George Botez, consilier local, a anunțat, încă din luna septembrie, că nu va mai vota niciun proiect de hotărâre care implică bugetul.

Contactat telefonic pentru un punct de vedere pe tema modului de repartizare a fondurilor la viitoarea rectificare de buget, av. George Botez a susținut că își continuă greva parțială și nu va vota nimic legat de buget.

„Am spus si o repet: administrația Ploieștiului și bugetul acestui municipiu sunt sub semnul diletantismului! Nu există nicio noimă în construcția bugetară și asta se vede cu ochiul liber pe stradă.

În plus, am informații că dl primar va propune majorarea lefurilor celor 34 de sefi din primărie, motivând că a crescut salariul minim! Asa ceva nu are nicio logică în condițiile în care ai ajuns să împuști francul, cum se spune.

Eu voi continua greva parțială si nu voi vota nimic legat de buget. Nu încurajez amatorismul bugetar și nu vreau să validez toate aceste aberații!”, susține av. George Botez, consilier local.

Rectificare de buget pentru plata ratelor la bănci

Potrivit site-ului Primăriei Ploiești, pe ordinea de zi figurează un proiect privind rectificarea bugetului local.

Conform anexelor la proiect, municipalitatea propune alocarea de fonduri pentru rata și dobânzilor la bănci și diminuarea sumelor la Capitolul „Învățământ”.