Soţul prezentatoarei Antena 3, Oana Zamfir, cel mai bogat ales din Braşov

Cătălin Daniel Zamfir, cunoscut ca senatorul care se bate cu băncile, este cel mai bogat ales local braşovean.

Conform ultimei declaratii de avere depuse, el are 39.839 de mp de teren in intravilanul Comunei Voluntari, una dintre cele mai scumpe zone din nordul Capitalei, 1400 de mp de teren in Stefanestii de Jos, tot o zonă scumpă şi 2018 în Bolintin vale, judeţul Giurgiu, tot o zonă în plină dezvoltare imobiliară.

La capitolul locuinţe, are două - una de 86,99 mp în Sectorul 2, cu un teren aferent de 110 mp şi cealalătă de 144,49,cu un teren aferent de 800 de mp în Voluntari. Mai deţine un Seat, o Honda şi un Volvo achiziţionate toate între 2007 şi 2009.

În căsnicie, soţia a venit cu obiectele de artă. Ea a declarat că are bijuterii şi alte obiecte de artă în valoare totală de 10.000 de euro.

Mihai Popescu









Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro