Bărbat de 37 de ani împușcat mortal în Neamț după ce a atacat polițiștii cu arma

Joi, 23 aprilie 2026, un bărbat de 37 de ani a fost împușcat mortal de mascați, în județul Neamț, după ce a deschis focul asupra polițiștilor. Aceștia veniseră să pună în aplicare un ordin de protecție provizoriu emis pe numele său. Bărbatul era acuzat de violență domestică și a devenit violent în timpul intervenției.

Din cauza comportamentului său violent, soția și cei trei copii plecaseră din locuință din cauza amenințărilor. Chiar și după, bărbatul a continuat comportamentul agresiv după ce a aflat unde se află femeia. El a continuat să o amențințe, atât pe ea, cât și pe rudele ei. În acel moment, apropiații au sunat la 112, iar poliția a emis ordine de protecție provizorii.

Când polițiștii au mers la locuința bărbatului pentru a-l informa despre măsură, acesta a devenit violent. Polițiștii știau că deține arme de vânătoare, iar situația a escaladat rapid, transformând intervenția într-una extrem de periculoasă.

În momentul în care mascații au intrat în locuință, bărbatul a deschis focul asupra polițiștilor. Forțele de intervenție au ripostat, iar bărbatul a fost împușcat. Acesta a murit în urma intervenției.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar autoritățile fac verificări pentru a stabili toate circumstanțele intervenției, inclusiv modul de acțiune al mascaților.