Cât costa masa de Paște în România acum 100 de ani: mulți nu își permiteau miel, iar plângerile despre scumpiri existau și atunci

Nemulțumirile legate de prețurile alimentelor de Paște nu sunt deloc o noutate. Documente de arhivă arată că și în urmă cu aproximativ 100 de ani românii se plângeau că masa de sărbători este prea scumpă și că „înainte era mai bine”.

- Publicitate -

Potrivit unor relatări din presa vremii, citate în documente ale Institutului de Studii Sud-Est Europene, în primăvara anului 1916 prețurile din piețe, în special la zarzavaturi și carne de miel, crescuseră semnificativ chiar înainte de Paște. Situația era cu atât mai dificilă pentru oamenii cu venituri reduse, care nu își permiteau nici măcar produsele de bază pentru masa de sărbătoare.

- Publicitate -

În aceste condiții, pentru mulți români, masa de Paște era departe de imaginea tradițională de astăzi. Carnea de miel, considerată simbolul sărbătorii, lipsea adesea de pe masă. Mulți se mulțumeau cu alternative mai ieftine, precum carnea de vită sau de porc, iar în unele cazuri nici acestea nu erau accesibile.

Datele din acea perioadă arată însă că, raportat la nivelul vremii, existau și ani în care alimentele erau relativ accesibile. De exemplu, în 1916, un kilogram de carne de vită costa aproximativ 1,1 lei, cel de porc 1,3 lei, iar ouăle se vindeau cu 3-4 lei suta. Mielul avea un preț de 5-9 lei, în timp ce alte produse de bază, precum cartofii, ceapa sau făina, erau mult mai ieftine.

Diferențele au devenit însă evidente în anii următori, când prețurile au crescut rapid. La începutul anilor ’20, costurile pentru aceleași produse erau de câteva ori mai mari, iar scumpirile accentuate au afectat direct posibilitatea oamenilor de a pregăti o masă tradițională de Paște.

- Publicitate -

Relatările din epocă descriu și fenomenul speculei, comercianții fiind acuzați că profită de apropierea sărbătorilor pentru a majora prețurile. În plus, condițiile meteo și contextul economic au contribuit la creșterea costurilor, făcând ca alimentele să devină tot mai greu de procurat.

În ciuda dificultăților, masa de Paște rămânea un moment important pentru familii, chiar dacă meniul era mai modest. Pentru mulți, sărbătoarea însemna mai ales reuniunea celor dragi și respectarea tradițiilor, chiar și în lipsa preparatelor considerate astăzi esențiale.