Dani Mocanu și fratele său vor fi predați autorităților române. Decizia e definitivă

Joi, 5 martie 2026, Corte Suprema di Cassazione, instanța supremă din Italia, a decis că manelistul Dani Mocanu și fratele său vor fi predați autorităților române. Decizia este definitivă. Aceasta a fost anunțată de Ministerul Justiției printr-un comunicat de presă.

„Hotărâre definitivă privind predarea celor doi cetățeni români, Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel, de către autoritățile italiene, București, 5 martie 2026

Ministerul Justiției informează că astăzi, Corte Suprema di Cassazione, instanța supremă din Italia, a pronunțat hotărârea definitivă privind predarea numiților Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel, în baza solicitării autorităților române.

Această decizie confirmă încă o dată eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre autoritățile judiciare din România și cele din Republica Italiană.

Hotărârea reprezintă un succes important al Ministerului Justiției și al autorităților române implicate în acest dosar, evidențiind capacitatea sistemului judiciar român de a gestiona eficient procedurile de predare.

Potrivit procedurilor legale, în următoarea perioadă, cei doi cetățeni români vor fi aduși în România pentru continuarea măsurilor legale ce se impun”, a fost comunicatul instituției.

Reamintim faptul că, cei doi, sunt condamnați de instanța română la pedeapsa cu închisoarea pentru tentativă de omor. Pentru a scăpa, aceștia au fugit în Italia.

