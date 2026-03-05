Prețul gazelor ar putea fi păstrat la 0,31 lei/kWh pentru încă un an

Bogdan Ivan a anunțat, la Antena 3 CNN, că după ședința de Guvern de joi, va prezenta o lege care va stabili că timp de un an prețul gazelor nu va depăși mai mult de 0,31 lei/kWh.

- Publicitate -

Primul ministru a anunțat anterior că se va amâna liberalizarea totală a pieței gazelor de la 1 aprilie, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

„Este un proiect încă de acum o săptămână care a fot actualizat în acest context de criză și care ne va asigura că românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kw, cât plătesc azi, pentru încă un an de zile.

- Publicitate -

Vorbim de un mecanism eficient pe care l-am pregătit pentru perioada post eliminare plafonare din 31 martie și pe care l-am actualizat în context de criză. România devine prima țară din UE care își protejează într-un mod foarte clar consumatorii casnici de variațiile neprevăzute pe piața gazelor naturale din cauza acestui război în Orientul Mijolciu.

Mâine, după ședința de guvern, eu și domnul prim ministru o să ieșim să explicăm foarte clar toate detaliile pe acest proiect”, a spus Bogdan Ivan.

„Ne asigurăm că prețurile nu vor fi mai mari decât sunt astăzi pentru consumatorii casnici și anume prețul plafonat până la 31 martie de 0,31 lei per kilowat. Asta ne plasează într-o zonă de costuri medii raportat la media UE.

- Publicitate -

Dați-mi voie să prezint mâine toate detaliile finale ale acestui act normativ, așa cum am stabilit cu domnul prim-ministru.

Dar scopul e ca prețul să nu crească pentru consumatorii casnici în următorul an de zile. în ac

Dar scopul e ca prețul să nu crească pentru consumatorii casnici în următorul an de zile. în această formulă ne asigurăm că resursa pe care noi o avem, aproape 10 milioane de metri cubi pe care îi extragem din subsolul României, ajunge să fie un beneficiu pentru fiecare dintre cetățenii României”, a declarat Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.