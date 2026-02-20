Ce se întâmplă cu voucherul pentru facturile la energie. Anunțul Ministerului Muncii

Sprijinul pentru consumatorii vulnerabili de energie electrică a fost prelungit. Măsura vizează persoanele și familiile cu venituri reduse și are ca obiectiv asigurarea stabilității financiare în contextul creșterii costurilor la energie.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a anunțat, vineri, continuarea acordării Voucherelor de energie până la finalul anului 2026.

„Cei care au nevoie și îndeplinesc condițiile pot depune în continuare cereri pentru a beneficia de acest ajutor. Într-o perioadă dificilă, trebuie să îi sprijinim cât mai mult pe cei vulnerabili”, a precizat , ministrul Muncii.

Cum poți beneficia de voucher pentru energie

Ajutorul se acordă pe bază de cerere. Înscrierile pot avea loc:

online, prin intermediul platformei EPIDS

la poștă

la primărie

Cetățenii pot contacta call-center-ul ANPIS la numărul 021 9309 sau pot transmite solicitări la adresa de e-mail [email protected]

Sprijinul poate fi solicitat în continuare, însă beneficiarii vor primi ajutorul doar din luna în care depun cererea, fără plăți retroactive.

Care este valoare tichetului pentru energie

Sprijinul constă într-un tichet electronic de energie în valoare de 50 de lei pe lună, utilizat exclusiv pentru plata facturilor de energie electrică aferente locului de consum declarat.

Autoritățile încurajează persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate să depună cereri prin aplicația EPIDS, fie online, fie prin intermediul oficiilor poștale sau al primăriilor.

Este important ca datele introduse – numele, prenumele, CNP-ul, valabilitatea actului de identitate și informațiile privind locul de consum – să fie corecte, întrucât erorile pot duce la respingerea solicitării.

Până în prezent, în aplicația EPIDS au fost înregistrate 1.016.852 de cereri pentru acordarea tichetului electronic de energie. Numărul mediu al beneficiarilor eligibili la nivel național este de 714.082 de persoane.