21 de localități din cinci județe afectate de inundații. Bilanțul DSU

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a publicat vineri, în jurul orei 09.30, un prim bilanț al fenomenelor meteorologice înregistrate peste noapte, în cinci județe din țară.

Vă reamintim că sunt în vigoare atenționări care vizează inclusiv județul Prahova. În această dimineață, în județul nostru, au fost emis mesaje RO-Alert în mai multe localități.

Citește mai multe detalii aici: RO-ALERT de inundații pentru mai multe localități din Prahova

„În intervalul 05.02.2026, ora 08:00 – 06.02.2026, ora 08:00, s-au înregistrat efecte în 21 localități din 5 județe (BC, BZ, DJ, DB și VN). Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 5 case și 50 de curți, respectiv pentru degajarea unor elemente de construcție de la 1 imobil.

Pe raza localității Mierea, județul Buzău, mai multe gospodării sunt izolate rutier din cauza creșterii nivelului râului Nișcov. La acest moment, echipe specializate se află în teren, astfel încât accesul în localitate să fie reluat, în condiții de siguranță.

De asemenea, traficul rutier este blocat pe 1 drum județean (DJ 641/DJ) localitatea Pielești, din cauza apei acumulate pe carosabil (apa este în retragere).

La momentul de față se intervine în mai multe localități din județul Vrancea pentru evacuarea apei din gospodării”, au precizat reprezentanții DSU.

Recomandări pentru populație

Detalii privind codurile în vigoare regăsiți pe paginile ANM și INHGA