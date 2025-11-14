Reacția clinicii stomatologice unde fetiță de doi ani a murit

Reprezentanții clinicii stomatologice unde o fetiță de doi ani a murit după anestezie intravenoasă au transmis că sunt „profund șocați și devastați de tragicul incident”.

Vă reamintim că joi, o fetița s-a prezentat la cabinetul stomatologic împreună cu mama ei, având nevoie de intervenție pentru două carii. A fost anesteziată parțial și, după 20 de minute a intrat în stop cardio-respirator.

A fost inițiat apel la 112 dar, în ciuda eforturilor medicilor, care au resuscitat-o minute în șir, aceasta nu a putut fi salvată.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani”, a transmis, joi seară, Poliția Capitalei, citată de News.ro.

Reacția clinicii stomatologice

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil.

Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”, precizează reprezentanții Crystal Dental Clinic, într-un comunicat de presă citat de News.ro.

În cei 11 ani de activitate, au realizat 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă și în tot acest timp nu au avut un incident similar, au adăugat reprezentanții cabinetului stomatologic.

„Acest eveniment neașteptat ne-a cutremurat întreaga echipă și ne-a amintit de fragilitatea vieții, în special a celor mai vulnerabili dintre noi”, a completat sursa citată.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe și gândurile noastre calde familiei îndurerate. Suntem alături de ei în această clipă de neimaginate durere și ne angajăm să oferim tot sprijinul necesar.

Inimile noastre sunt cu voi, iar rugăciunile noastre – pentru liniștea sufletului micuței plecate prea devreme”, au mai spus reprezentanții clinicii respective.

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit, după o anestezie intravenoasă. Și Colegiul Medicilor va face o anchetă în acest caz.