O fetiță a murit într-un cabinet stomatologic din București

O fetiță în vârstă de doi ani a murit într-un cabinet stomatologic din București, sectorul 3, joi, 13 noiembrie 2025. Din primele informații aceasta a intrat în stop cardio-respirator și nu a mai putut fi resuscitată.

- Publicitate -

Potrivit primelor informații, fetița s-a prezentat la babinetul stomatologic împreună cu mama ei, având nevoie de intervenție pentru două carii. A fost anesteziată parțial și, după 20 de minute a intrat în stop cardio-respirator. A fost inițiat apel la 112 dar, în ciuda eforturilor medicilor, care au resuscitat-o minute în șir, aceasta nu a putut fi salvată.

„La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secţia 10 Poliţie a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani”, a transmis, joi seară, Poliţia Capitalei, citată de News.ro.

- Publicitate -

Reprezentanții Poliției au precizat că echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul minorei.

Potrivit declarațiilor tatălui fetiței, obținute de Digi24, aceasta nu avea probleme de sănătate.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Poliţiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.

- Publicitate -

Conform imaginilor difuzate, clinica stomatologică este Crystal Dental Clinic, de pe strada Olteni, din sectorul 3 al Capitalei. ACeasta a fost deschisă în anul 2000 și aparține medicului Sorina Blaj.