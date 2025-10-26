Știi la ce rețea Wi-Fi te conectezi? Atenționarea DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat un nou avertisment, de data aceasta cu privire la conexiunile gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri. Atacatorii pot intercepta traficul de date, crea rețele false (Wi-Fi spoofing) sau accesa informațiile transmise necriptat.
Conexiunea gratuită nu trebuie să coste securitatea ta digitală. Protejează-ți datele oriunde te conectezi, este recomandarea DNSC.
„Conexiunile gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri pot părea convenabile, dar vin cu riscuri serioase pentru securitatea ta digitală.
Fără măsuri de protecție, parolele, datele bancare sau sesiunile de autentificare pot fi expuse cu ușurință”, atenționează DNSC.
Cum să te protejezi atunci când folosești o rețea Wi-Fi
- Evită accesarea conturilor bancare sau transmiterea de date sensibile.
- Activează un VPN (rețea virtuală privată) pentru a cripta traficul.
- Dezactivează conectarea automată la rețelele Wi-Fi disponibile.
- Folosește doar site-uri cu conexiune securizată (HTTPS). Actualizează constant sistemul de operare și aplicațiile.