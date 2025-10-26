Știi la ce rețea Wi-Fi te conectezi? Atenționarea DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat un nou avertisment, de data aceasta cu privire la conexiunile gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri. Atacatorii pot intercepta traficul de date, crea rețele false (Wi-Fi spoofing) sau accesa informațiile transmise necriptat.

- Publicitate -

Conexiunea gratuită nu trebuie să coste securitatea ta digitală. Protejează-ți datele oriunde te conectezi, este recomandarea DNSC.

„Conexiunile gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri pot părea convenabile, dar vin cu riscuri serioase pentru securitatea ta digitală.

- Publicitate -

Atacatorii pot intercepta traficul de date, crea rețele false (Wi-Fi spoofing) sau accesa informațiile transmise necriptat.

Fără măsuri de protecție, parolele, datele bancare sau sesiunile de autentificare pot fi expuse cu ușurință”, atenționează DNSC.

Cum să te protejezi atunci când folosești o rețea Wi-Fi