Călin Georgescu, declarații în fața secției de vot: ”Eu am venit aici ca un simbol”

Călin Georgescu s-a prezentat în această dimineață la o secție de votare din Mogoșoaia în semn de protest față de anularea alegerilor prezidențiale. La fața locului s-au adunat câteva zeci de susținători. Iată de declarații a făcut, potrivit g4media.ro:

Azi e Ziua Constituției, și nu mai e nimic constituțional în România. Sunt aici în numele democrației. Nu chem pe nimeni să facă nimeni nimic, e pur și simplu un moment de reculegere. Azi trebuia să fie turul 2 , a fost anulat și anulând democrația se anulează democrația noastră.

Am spus că sunt aici în mod pașnic, chem pe toată lumea doar la acest mod pașnic. Sunt aici în numele democrației, nu cre nmănui să facă nimic. Toată lumea mondială vuiește pe această situație.

CCR nu se poate substitui guvernului și AEP, este un abuz. CCR a confirmat primul tur, STS a confirmat primul tur, președinția a confirmat primul tur. Tot acest lucu s-a făcut din 2 motive: unul e că după primul tur s-a văzut procentul pe carel-am luat, iar decizia CCR a fost luată în momentul în care se vota în străinătate, iar procentul pentru mine era deja masiv, 70, 80% pentru mine.

NATO este o organizație defensivă, de aceea am spus foarte clar, e bine că suntem în UE, în NATO, atâta timp cât NATO rămâne o organizație defensivă.

Panica o răspândește cei care dețin acum puterea și cei care distrug pacea poporului român. Fără pace nu se poate vorbi de prosperitatea unui popor.

Eu am îndemnat permanent poporul român la pace, nimeni nu-mi poate răstălmăci cuvintele, am spus permanent pace și am zis că primul lucru pe care l-aș fi făcut ar fi fost să opresc ce se întâmplă în Ucraina. Aș fi făcut pace prin dialog.

Azi noapte am stat fără curent, fără căldură. Curentul era oscilant, sigur, înțelegem modul în care lucrează guvernul.

Sper să nu ajungem în primăvară, sper ca acest tur 2 să se organizeze cât mai repede.

Le transmit tuturor să stea liniștiți, să stea în casă, să fie calm, să nu se incite la violență și ură.

Trebuie să ne cerem drepturile în modul cel mai pașnic cu putință.

Dvs. credeți că oamenii pot fi calmi după ce a făcut Curtea Constituțională?

Turul 2 sigur va fi reluat. Cu siguranță.

Nu cred că turul 1 se va mai relua. Primul tur a avut loc și a fost foarte clar. Ați fost cumva la CCR, să vorbiți cu ei: Zău, și ce v-au spus?

Nu puteți opri vocea poporului român, nimeni nu poate.

Relația cu UE înseamnă negociere, orice proiect trebuie să fie pentru suveranitatea poporului român.

Nu mă interesează interesul companiilor străine, mă interesează prosperitatea poporului român.

Eu am venit aici ca un simbol.

Îndemn pe toată lumea la aexact ce am făcut eu: să meargă cu același simbol al democrației în fața secțiilor de votare. Eu am venit cu flori și cu rugăciune.

