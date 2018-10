Cât de credibilă este postarea care s-a viralizat pe Facebook cu anticiparea cutremurului? Reacția directorului INFP

O postare ce apare pe Facebook creată în data de 15 august, prin care se anunța producerea unui cutremur de 5,2 grade în noaptea de 27 spre 28 octombrie a devenit virală pe Facebook. Directorul științific al INFP, Mircea Radulian, a declarat în această dimineață la Știrile Pro TV că anticiparea unui seism cu două luni înainte este imposibilă.

Mesajul inițial:

”Ca si opinie personala un cutremur cu magnitudinea peste 5.2 richter este posibil sa apara in jurul datei de 27-28 octombrie 2018, bineinteles mai este mult timp pana atunci si abia inaintea intervalului vom stii ce procentaj este, dar este bine ca lumea sa fie pregatita tot timpul inclusiv cei de la situatii de urgente in jurul datei de 28 octombrie si sa comunice cu institutiile de cercetare ale statului in caz ca apar semnale ca ar fi posibil acest lucru.

Publicat astazi, 15 august 2018”.

Aplicația Ro-alert nu transmite mesaje înainte de producerea cutremurelor.

Într-o intervenție la Știrile Pro TV din această dimineață, directorul științific al INFP, Mircea Radulian, a respins posibilitatea unei astfel de predicții.

”Nu poți anticipa producerea unui seism cum a fost cel de azi-noapte cu mult timp înainte. La nivelul actual putem vorbi de câteva zeci de secunde, timp în care dacă autoritățile ar fi pregătite ar putea limita posibile efecte precum explozii ale rețelei de gaze în cazul unor catastrofe naturale”, a declarat Radulian.

Sursa respectivă, o pagină de Facebook neasumată de vreo instituție a statului, a revenit la scurt timp după cutremur cu următorul mesaj:

”Calmati-va suntem aici si nu sunt motive de ingrijorare. E doar un 5.7 Mw cum am zis de mult. Se stia.”

Un blogger explică ”Cum a “prezis” pe 15 august Seismic Center cutremurul de 5.8 grade din 28 octombrie”:

”E foarte posibil ca smecherasii de pe pagina “Seismic Center – Predictie si alerta cutremur” sa publice periodic mesaje de genul celui de mai jos, cu diverse date sau intervale, asteapta apoi cateva comentarii (de la conturi fake sau persoane credule), dau “unpublish sau hide from timeline”, apoi asteapta sa vada care din mesajele create anterior se adeveresc, dupa care le republica/reafiseaza.

E atat de usor. Dar cine s-ar fi gandit la treaba asta?

Si uite asa se creeaza un frumos fake news cu peste 4000 de share-uri, se adauga niste panica in populatie si multe injuraturi la adresa autoritatilor care au fost luate iar prin surprindere, desi “se stia ca va fi cutremur inca din august”.

Marius Nica director editorial