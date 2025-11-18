Observatorul Prahovean lansează astăzi o nouă rubrică: Job description. În cadrul acesteia vom prezenta diverse profesii, condițiile de ocupare ale unui post și chiar salariul mediu care se poate câștiga într-un anumit domeniu. Astăzi publicăm ”secretele” unei meserii relativ noi în România, aceea de ”Recruiter”.

Omul din spatele fiecărui loc de muncă

Într-o perioadă în care piața muncii din Prahova se schimbă de la un an la altul, există un profesionist care trăiește zilnic între nevoile companiilor și visurile oamenilor: recruiterul.

Este o meserie pe care mulți o văd simplu — „cel care sună candidați” — dar puțini știu cu adevărat câtă responsabilitate, empatie, presiune și satisfacție există în spatele ei.

În cadrul CTP Group, agenție de recrutare și muncă temporară cu peste 15 ani de experiență în sectorul industrial, logistic și IT, rolul de recruiter este mult mai mult decât o funcție. Este o punte între oameni și oportunități, între companiile din Prahova și forța de muncă de care au nevoie ca să crească.

Ce face un recruiter, de fapt?

Din exterior, pare o activitate simplă: verifici CV-uri, suni câțiva candidați, inviți oamenii la interviu. În realitate, un recruiter este asemenea unui „arhitect al potrivirilor profesionale”.

La CTP Group, munca începe devreme, cu analiza nevoilor clienților – companii toată zona industrială din Prahova. Fiecare post are specificul său, fiecare hală, fiecare linie de producție, fiecare schimb are provocările lui.

Recruiterul traduce aceste cerințe într-un limbaj clar pentru candidați și începe căutarea.Iar aici începe adevărata artă: să descoperi omul care poate prinde rădăcini acolo, care se potrivește cu echipa și cu ritmul fabricii, și care simte că acel job este următorul pas corect pentru el.

Ziua unui recruiter în Prahova

O zi obișnuită pentru un recruiter de la CTP Group arată cam așa: verifică zeci de CV-uri primite peste noapte, răspunde la mesaje de la oameni care întreabă sincer: „O să primesc și eu un răspuns?” și vorbește cu candidați emoționați, nesiguri sau plini de speranță. În același timp, managerii de producție întreabă: „Câți oameni intră luni în schimbul 1?” Recruiterul organizează interviuri, probe practice, tururi de fabrică. Totodată mută dosare, trimite documente, face verificări, oferă feedback.

”Este o meserie în care gestionezi oameni într-un moment vulnerabil — momentul în care își caută un loc de muncă — și companii într-un moment critic — momentul în care au nevoie urgentă de personal. E multă responsabilitate. E multă presiune. Dar este și o mulțumire enormă atunci când spui unui om: „Ai fost acceptat. Începem luni” declară Antoniu Tuicā, Managing Partner CTP Group.

Ce trebuie să știe cine vrea să devină recruiter?

Paradoxal, nu tehnica e cea mai grea parte. O mare parte aceasta se învață. Pentru a deveni recruiter o persoană trebuie să dea dovadă de empatie reală.

”E important să înțelegi candidații, să știi să îi asculți. În Prahova, foarte multe povești încep cu: Nu caut ceva extraordinar… doar un loc stabil. Apoi e reziliența. Uneori, îți anunți 12 candidați pentru interviu… și apare unul singur. Alteori confirmi angajarea și omul nu se prezintă. Trebuie să o iei de la capăt, cu aceeași energie, în fiecare zi. Un aspect foarte important este viteza de reacție. Industria nu așteaptă. Un post urgent se poate acoperi în 24–48 de ore. Apoi trebuie să explici simplu, pe înțeles, ce presupune jobul. Mulți oameni se tem mai mult de necunoscut decât de muncă.. Nu în ultimul rând, meseria asta este despre oameni. Despre demnitatea lor. Despre deciziile lor de viață” mai spune Tuică.

Recrutarea industrială în 2025

În Prahova, peste 70% din locurile de muncă oferite prin agențiile specializate sunt în producție, logistică și tehnic.

Companii din parcurile industriale caută constant:

• operatori producție,

• stivuitoriști,

• tehnicieni,

• electricieni,

• controlori calitate,

• specialiști IT pentru digitalizarea liniilor,

• ingineri și manageri.

În concluzie, recruiterul este cel care face legătura între lumea companiilor și lumea candidaților. Între ceea ce își dorește un angajator și ceea ce își permite un om. Între „nu mai găsim oameni” și „nu mă mai regăsesc în locul actual”.