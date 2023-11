Angajări la stat în Prahova. Posturile scoase la concurs

Mai multe posturi vacante sunt scoase la concurs în această perioadă în instituțiile publice din Prahova. Anunțurile vizează angajări în școli, spitale, grădinițe și la Serviciul de Ambulanță Prahova.

Astfel, la Școala Gimnazială Profesor Cristea Stănescu din Cornu este disponibil un post de muncitor întreținere pentru o perioadă nedeterminată.

Conditii specifice:

nivelul studiilor: minimum 10 clase absolvite;

diplomă sau adeverinţă de calificare profesională;

vechime de minim 1 an în muncă;

cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă şi în domeniul sănătăţii, securităţii în muncă şi PSI;

competenţe/cunoştinţe în administrarea bunurilor materiale;

disponibilitate de a efectua activități de intrețioere și igienizare a spațiului școlar, conform fișei postului;

disponibilitatea efectuării altor sarcini trasate de către conducere, în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

abilităţi de relaţionare – comunicare cu întreg personalul unităţii, elevii si parintii;

Activităţi Data și ora

Publicarea anunțului – 3.11.2023

Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Şcoala Gimnazială „Profesor Cristea Stanescu” comuna Cornu, jud. Prahova Termen-limită: 4.12.2023, ora 12.00

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs – 4.12.2023, ora 13.00

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor – 4.12.2023, ora 14.00

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor- 4.12.2023, ora 14.30

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor – 5.12.2023, ora 10.00

Susţinerea probei scrise – 5.12.2023, ora 11.00

Afişarea rezultatului probei scrise – 5.12.2023, ora 13.00

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise – 5.12.2023, ora 13.30

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor – 5.12.2023, ora 14.00

Susţinerea interviului – 5.12.2023, ora 14.15

Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului – 5.12.2023, ora 16.00

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului – 6.12.2023, ora 9.00

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor – 6.12.2023, ora 10.00

Afişarea rezultatului final al concursului – 6.12.2023, ora 11.00

Detalii suplimentare se pot obţine la SECRETARIATUL Şcolii Gimnaziale „ Profesor Cristea Stanescu,, comuna Cornu, str. Aleea Silviu Iancu, nr.4, judeţul Prahova, TEL: 0244367471

Școala Gimnazială George Coșbuc din Ploiești a scos la concurs un post de paznic, pentru o perioadă determinată de trei luni.

Concursul se va desfasura astfel:

Proba scrisă: 23.11.2023 ora 9,00

Proba de interviu: 23.11.2023 ora 12,00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

studii: medii

atestat de agent de paza

vechime : minim 2 ani

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea in Monitorul Oficial , Partea a III-a la sediul Scolii Gimnazială ”George Cosbuc” Ploiesti, respectiv in perioada 02.-15.11.2023 (orar secretariat :luni – vineri orele 12,00-15,00).

Relatii suplimentare la sediul:Scolii, persoana de contact:Salcianu Viorica-tel/fax:0244-513891,E-mail: scoala10georgecosbuc@gmail.com.

COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE IORGA” VĂLENII DE MUNTE organizează concurs, pentru ocuparea unui post de informatician, post vacant pe perioadă nedeterminată

Nivelul postului: execuție

Numărul de posturi: 1 post

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Condițiile generale prevăzute de art.15 din H.G. nr. 1336/08.11.2022 sunt următoarele:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra infăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

B) Condiții specifice de participare la concurs:

-Studii: Superioare de specialitate, absolvirea cu diplomă de licență a unei instituții de nivel superior în specialitate: informatică, matematică-informatică, IT;

-Vechime în specialitatea postului: minim 5 ani;

-Vechime în muncă: minim 5 ani

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente prevăzute la art.35 din HG nr.1336/08.11.2022:

Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la HG nr. 1336/08.11.2022;

Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (modelul orientativ al adeverinței este prevazut în anexa nr. 3 la HG nr. 1336/2022);

Certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin Ordin al Ministrului Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii);

Spitalul Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil organizează concurs pentru ocuparea postului de medic, conform Ordinului nr. 166/26.01.2023, respectiv de medic specialist ATI.

Condițiile generale:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022.

Actele necesare pentru dosarul de înscriere

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmaciști și, respectiv, adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun European

i ) taxa înscriere concurs 150 lei .

Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) și f) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Perioada de depunere a dosarelor: 02.11.2023 – 15.11.2023, orele 8.00-14.00, la sediul instituţiei.

Școala Gimnazială Nedelea angajează administrator de patrimoniu, post vacant, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

Studii de specialitate: Studii superioare de specialitateabsolvite cu diplomă de licență potrivit art. 192, litera l, LEN 198/2023, pentru funcția de administrator de patrimoniu, respectiv inginer/subinginer, economist;

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Cunoștințe medii de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice,editare texte), baze de date, programe de gestiune/contabilitate, cunoștințe de utilizare e-mail;

Cunoștințe de accesare platformă S.E.A.P/S.I.C.A.P/SIIIR;

Vechime nu se solicită.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

termenul de depunere a dosarelor 6.11.2023 – 20.11.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;

selecţia dosarelor: 22.11.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;

proba scrisă în data de 28.11.2023, ora 14.00, la sediul instituției;

afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.11.2023, ora 16.00

proba practică în data de 29.11.2023, ora 13.00, la sediul instituției;

afişarea rezultatelor de la proba practică: 29.11.2023, ora 14.30;

proba interviu în data de 29.11.2023 , ora 15.00, la sediul instituției.

afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 29.11.2023, ora 16.00;

afişarea rezultatelor probelor de concurs: 29.11.2023, ora 17.00;

afişarea rezultatelor finale: 04.12.2023.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială, Sat Nedelea Comuna Ariceștii Rahtivani, cu sediul în Nedelea, strada Niculescu Filip Veselu nr. 236, județul Prahova, compartimentul secretariat, tel. 0244/380136, persoana de contact Banu Raluca, email: scoalanedelea127@gmail.com.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova organizează concurs la sediul acestuia (Staţia Ploieşti) pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Farmacist cu drept de liberă practică – Farmacia cu circuit închis – Staţia Ploiești

Farmacist cu drept de liberă practică – Farmacia cu circuit închis – Staţia Ploiești NIVELUL

Calendar :

Termenul limită de depunere a dosarelor – 09.11.2023, ora 12:30

Selecţia dosarelor de înscriere în data de 13.11.2023

Proba scrisă în data de 17.11.2023, ora 09:00

Interviul în data de 22.11.2023, ora 09:00

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de Farmacist cu drept de liberă practică – Farmacia cu circuit închis – Staţia Ploiești:

Studii:

diplomă de licenţiat în farmacie, promoţie anterioară anului 2005;

diplomă de licenţiat în farmacie/diplomă de licenţă de farmacist, promoţia anului 2005 şi ulterioare;

Vechime: minim 2 ani vechime in specialitate;

III. Certificat de membru al Colegiului Farmaciștilor din Romania;

Aviz anual pentru exercitarea profesiei de farmacist – valabil pentru anul 2023; Asigurare de răspundere civilă – valabilă pentru anul 2023.

În vederea recrutării, candidaţii vor depune un dosar care va conține următoarele documente, în conformitate cu prevederile art. 35 din HG 1336/2022, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexe;

b) acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform modelului prevăzut in anexe;

c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

d) copia certificatului de naștere;

e) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

f) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică – copie de pe diploma de licențiat în farmacie/diplomă de licență de farmacist;

g) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului. Modelul orientativ al adeverinței care atesta vechimea în muncă este prevăzut în anexe ;

h) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordinul MS nr. 166/2023;

i) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

k) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

l) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane ;

m) copie certificat de membru al Colegiului Farmaciștilor din Romania, vizat la zi;

n) copie asigurare de răspundere civilă;

o) copie aviz anual pentru exercitarea profesiei de farmacist ;

p) curriculum vitae, model comun european ;

Taxa de participare la concurs este de 30 de lei/participant. Candidaţii depun această sumă la casieria unităţii, după verificarea documentelor depuse la dosarul la înscriere.

Tematica, bibliografia de concurs si modelele anexelor solicitate sunt disponibile accesând pagina oficială a instituţiei, http://www.ambulantaprahova.ro/, secţiunea Concursuri.

Relaţii suplimentare la sediul: Ploieşti, Şos. Vestului, Nr.24, persoană de contact: Stoica Mădălina, telefon: 0244595353, fax: 0244595353. E-mail : office@ambulantaprahova.ro

