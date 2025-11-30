Spectacolul „Joc, Traditii si Obiceiuri, de la mic la mare”, duminică, la Ploiești

Ediția a treia a spectacolului folcloric „Joc, Traditii si Obiceiuri, de la mic la mare”, va avea loc duminică, 7 decembrie 2025, la Ploiești, în Sala Europa a Consiliului Județean Prahova. Cu începere de la ora 18:00, toți iubitorii folclorului sunt așteptați la un spectacol de excepție pentru a se bucura, în prag de Sărbători de obiceiurile și tradițiile românești.

Evenimentul, devenit tradiție deja în decembrie la Ploiești, cheamă ploieștenii, de la mic la mare, să se bucure de un spectacol extraordinar. „Intrarea este liberă, la fel ca spiritul românesc!”, au transmis organizatorii, Școala de dans popular „Drag mi-e jocul românesc” și Asociația Folclorică „Jocul Străbunilor”.

Aceștia promit o atmosferă de sărbătoare și o simțire profund românească pentru spectatorii ce i-au onorat an de an cu prezența și au umplut rândurile sălii de spectacol.

„Organizată special a doua zi după Sf. Nicolae, duminică, 7 decembrie, orele 18.00, această ediție aduce cu sine un plus de duioșie, o notă profundă de cultură și simțire românească, prin prezența, alături de noi, a unui invitat deosebit și special, doamna Ioana Constantin, muzeograf în cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova”, ne mărturisește, cu bucurie, Irenne Stănculescu, fondator și coregraf al Școlii de dans popular „Drag mi-e jocul românesc”, și, totodată, președintele Asociației Folclorice „Jocul Străbunilor”.

Doamna Ioana Constantin va întregi tabloul de sărbătoare și va aduce atât spectatorilor, cât și artiștilor, magia poveștilor uimitoare despre istoria Sfântului Nicolae și a obiceiurilor și tradițiilor strămoșești de Crăciun și de Anul Nou.

Mesajul pe care organizatorii, partenerii lor și artiștii participanți vor să-l transmită, an de an, este că jocul, tradițiile și obiceiurile sunt în sufletele tuturor românilor cu adevărat, de la mic la mare, așa cum a fost lăsat să fie de veacuri.

Veți vedea pe scenă copii pasionați si talentați, ce încă de la vârsta fragedă de 6 ani, cântă, joacă românește și interpretează artistic obiceiuri, mână în mână și în aceeași simțire, cu adolescenți, tineri, adulți și oameni ce păstrează vie în suflet această iubire, mult după vârsta celei de-a doua tinereți. Veți putea vedea și simți pe viu, emoția dragostei și apartenenței românești, până la frumoase vârste ce gravitează în jurul a 70-80 de ani de viață trăită frumos.

Partenerii implicați în această manifestare a dragostei pentru folclorul românesc, deopotrivă artiști și oameni ai culturii, au strâns rândurile și au răspuns chemării organizatorilor cu implicare și profesionalism, promițând un spectacol extraordinar.

Vor face deliciul publicului:

– Grupul Vocal Trandafirul Prahovean, al Palatului Copiilor din Ploiești, condus de profesor Cristina Nicoleta Stănescu, ce vor interpreta, cu vocile lor minunate de copii, colindele pe care le simțim cu toții în suflet ca fiind o constantă a obiceiurilor românești de Crăciun.

– Asociația Folclorică Jocul Străbunilor vă va aduce în prim plan o parte a obiceiurilor de Anul Nou prin prezentarea Teatrului folcloric de iarnă: Caiuti, Capre, Măști. Totodată va interpreta cu cinste Obiceiul nunții, ce încă se păstrează viu în viețile noastre moderne, alături de suite de jocuri populare românești.

– Cristina Nicoleta Stănescu, o nestemată a cântecului nostru muntenesc! Păstrătoare a muzicii populare strămoșești, creatoare de folclor, totodată un om ce formează actuali și viitori interpreți de muzică populară românească, șlefuindu-le talentul, cizelându-le abilitățile necesare și insuflându-le dragostea.

– Ansamblul Folcloric Prahova Junior, al Casei de Cultură Ion Luca Caragiale a Municipiului Ploiești, condus de coregraf Vasile Enache. Micii dansatori vă vor arăta cum e „să te apuce dragostea de folclor, încă de la o vârstă fragedă”. Impactul emoțional este cu atât mai mare, cu cât interpretarea artistică este viu completată de duioșia și inocența drăgălașilor dansatori.

– Ansamblul Folcloric Rapsodia Prahovei, al Palatului Copiilor din Ploiești, condus de profesor de etnografie și folclor Sorin Petre. Membrii ansamblului, de la mic la mare, vă vor face un preambul artistic al iubitelor jocuri prahovene și muntenesti. Veți vedea, în evoluție, copiii minunați aflați în perioada de inițiere în tainele dansului popular românesc, apoi, în succesiune, generații deja experimentate. Veți observa progresul firesc al actului artistic de la începuturi… și drumul frumos ce și-l croiește către vârsta gimnazială, liceală, majorat și mai departe.

– Școala de dans popular Drag mi-e jocul românesc, vă va arăta că oricărui român îi curge prin vene spiritul românesc. Veți putea vedea evoluții scenice emoționante, ce s-au transformat treptat, din primii pași șovăielnici în sala de dans, la încrederea insuflată grupelor începătoare, până la eleganța în interpretare, a celor ce au adunat deja până acum câțiva ani buni de dans la școala de dans popular ploieșteană.

– Ioana, Cătălina și Ionel Miriță, o familie de artiști, păstrători și promotori ai valorilor tradiționale românești, fiecare cu aportul său, prin talentul lăsat de la Dumnezeu.

Pentru a vedea gradoarea spectacolului ce vi se pregătește, veți regăsi prezentări detaliate ale activității artiștilor ce vor evolua pe scenă pentru voi, intrând pe paginile de Facebook ale organizatorilor!

Mulțumiri din suflet aduc organizatorii Consiliului Județean Prahova, ce încă de la prima ediție le-a fost alături în demersul lor, făcând posibilă oferirea acestui spectacol în mod gratuit ploieștenilor! Au pus la dispoziție sala, gata gătită de sărbatoare, sistemele audio-vizuale, dar și pe domnul Iulian Petrescu, o comoară de om, ce gestionează întregul suport tehnic al spectacolului.

Mulțumiri deopotrivă Centrului Judeţean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion” și editurii „Mythos”, care și-a adus aportul, ca și la prima ediție, prin listarea afișelor și a diplomelor necesare.

Acest spectacol, ca și toate evenimentele organizate pe parcursul anului, sunt posibile datorită sprijinului susținătorilor activității Asociației Folclorice Jocul Străbunilor.

„În vremurile acestea, în care viteza de schimbare este uneori amețitoare, constanţa conștiinței neamului este vitală pentru păstrarea identității poporului nostru! Vă așteptăm cu drag la spectacol!”, a declarat Irenne Stănculescu, cea căreia i se datorează organizarea acestui spectacol la Ploiești.