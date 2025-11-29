Cursuri gratuite de mișcare și dans pentru seniorii Ploieștiului

Miercuri, 3 decembrie 2025, începe programul de mișcare și dans, gratuit și permanent, dedicat seniorilor din Ploiești. Sub deviza „Mișcare, zâmbet și energie pentru seniorii Ploieștiului”, Primăria Municipiului Ploiești, în parteneriat cu Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, Clubul Sportiv Municipal Ploiești și Asociația „Întoarce-te la Sport”, invită toți seniorii orașului să ia parte la acest program special creat pentru ei.

Programul este dedicat persoanelor cu vârsta de 60+, și este menit să aducă mișcare, voie bună și socializare în viața de zi cu zi a seniorilor ploieșteni.

Acest curs face parte dintr-o inițiativă a Primăriei Ploiești de promovare a unui stil de viață activ, bazat pe mișcare, dans și bucuria de a fi împreună.

Astfel, în fiecare zi de miercuri, începând cu 3 decembrie 2025, între orele 14:00 – 17:00, la Sala Sporturilor „Olimpia”, Ploiești, seniorii sunt invitați la un program special dedicat lor.

Structura cursului

Cursul săptămânal este structurat în două părți. Astfel, între orele 14:00 – 15:00, se desfășoară „Gimnastica Fericirii” — Râdem, ne mișcăm, socializăm!.

Activitatea este coordonată de Asociația „Întoarce-te la Sport”, ce propune exerciții ușoare, zâmbete și bună dispoziție. Scopul cursului este menținerea mobilității, a echilibrului și a unei stări de bine generale, într-un cadru prietenos și relaxant.

Mai apoi, între orele 15:00 – 17:00, se desfășoară un curs gratuit de dans pentru seniori. Acesta este susținut de Casa de Cultură Ion Luca Caragiale”. Cursul combină dansuri moderne și de societate, adaptate vârstei și ritmului fiecărui participant. Este o ocazie minunată de a face mișcare, de a învăța pași noi și de a socializa într-o atmosferă plină de energie pozitivă.

Ce este programul „Mișcare, zâmbet și energie pentru seniorii Ploieștiului”

„Mișcare, zâmbet și energie pentru seniorii Ploieștiului” este un program continuu care își propune să ofere seniorilor o alternativă plăcută pentru a se menține activi, sănătoși și implicați în viața comunității. Prin exerciții ușoare, dans și interacțiune socială, fiecare întâlnire devine o doză de energie și optimism.

Pentru cei interesați, inscrieri și informații pot fi obținute la Secretariatul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale”. Adresa: Piața Eroilor nr. 1A, etajul 7, Primăria Municipiului Ploiești. Telefon: 0244 578 148. Email: [email protected]

Participarea este GRATUITĂ!

„Cursurile sunt recurente și deschise tuturor persoanelor 60+. Nu este nevoie de experiență anterioară — doar dorința de a vă mișca, de a dansa și de a zâmbi!”, au transmis organizatorii.