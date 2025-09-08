 

Texturra Home, locul din Ploiești de unde nu pleci fără să cumperi ceva pentru casă

Mihai Popescu
Autor: Mihai Popescu

Data:

Încă de la început trebuie să vă mărturisesc că, în această perioadă, trec prin ”chinurile” renovării locuinței. Ca și cum acest lucru nu ar fi fost suficient, soția mi-a dat încă o veste ”bună” pentru bugetul familiei grav afectat de investiție. Trebuie să cumpărăm lucruri noi pentru casă! În cazul de față galerii, draperii și alte elemente decorative pentru noua-vechea casă.

Așa am ajuns în magazinul Texturra Home din Ploiești, aflat în zona Halelor, pe linia de tramvai. Mai precis pe strada Strada George Coșbuc 13.

Turcii ar trebui să ia lecții de comerț

Imediat ce am trecut pragul  magazinului am fost preluați de un domn super-amabil, care s-a prezentat simplu: Edi Dragomir. Ulterior am aflat că nu este doar un vânzător, ci chiar patronul. Mă rog, antreprenorul cum se numește în termeni actuali și pretențioși.

Edi Dragomir texturra home

Prieteni, ce a urmat m-a marcat pentru multă vreme, în sens pozitiv. Nici turcii din celebrul bazar din Istanbul nu se compară cu talentul său de comerciant. În doar câteva minute a reușit performanța, imposibilă în cazul meu, de a atinge și admira zeci de materiale. Care mai de care mai frumoase și fine, de la draperii, până la perdele, lenjerii de pat și tot ce ține de ”acasă”. Nu credeam că voi recunoaște asta, dar…n-am încotro!

Educație

Cum a început școala în Prahova: festivități și boicot

Prima zi de școală a început diferit pentru elevii din Prahova. Dacă la unele școli și licee s-au ținut festivitățile tradiționale, la cele mai...
Am cedat chiar și la galeriile pentru draperii, renunțând la întrebarea cu care venisem în cap: Dragă, dar ce au galeriile vechi, că sunt foarte bune? 😊

Asta s-a întâmplat după ce am văzut noua colecție Texturra Home. Da, prieteni, ați citit bine! Există așa ceva și arată spectaculos. Mai ales că sunt realizate chiar de Edi (a insistat să-i spun pe numele mic, de parcă ne cunoșteam de-o viață).

Edi Dragomir texturra home

Omul potrivit, la locul potrivit

Soția mea era în extaz, ca un copil în magazinul cu dulciuri, văzând multitudinea de materiale, dar totodată și nehotărâtă. Iar aici a intervenit specialistul Edi, care după câteva întrebări și-a dat seama exact ce ne place și de ce aveam nevoie.

Timp de o jumătate de oră, cât a durat vizita la Texturra Home, experiența a fost una la care nu m-aș fi gândit vreodată. Ca să vă dați seama de talentul lui Edi, m-a convins să cumpăr chiar și un covor pentru living, eu fiind total împotriva unui astfel de element de decor!

Edi Dragomir texturra home

Iar la plecare, am lăsat rușinea și l-am întrebat dacă a existat vreun client care să-i treacă pragul fără să cumpere ceva. A zâmbit în stilul său caracteristic și mi-a dat răspunsul la care mă așteptam. Bine, eu cred că nici nu se va naște vreodată persoana aceea….😊 (P)

"Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările "special amenajate" pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea "avizele". Cât ne costă autorizația de construire

3
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Social

Campania „Donează un ghiozdan" a ajutat copiii și în 2025

0
Cea de-a treia ediție a campaniei „Donează un ghiozdan”,...
Eveniment

Incendiu la Băicoi. Arde un depozit de mase plastice

0
Un incendiu a izbucnit în această seară în orașul...
Travel&Lifestyle

Music Gallery: singura expoziție dedicată muzicii din România ajunge la Shopping City Ploiești

0
- În această toamnă, Music Gallery pornește la...
Educație

Emoție și bucurie azi, în școlile din Prahova, în ciuda boicotului

0
O atmosferă destul de deschisă și relaxată, astăzi, 8...
Educație

Cum a fost prima zi de școală la Colegiul Pedagogic Ploiești

0
Luni, 8 septembrie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”...
Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

7
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Music Gallery: singura expoziție dedicată muzicii din România ajunge la Shopping City Ploiești

Observatorul Prahovean -
- În această toamnă, Music Gallery pornește la...

Comunicat de presă Aveuro Internațional

Observatorul Prahovean -
În contextul dezbaterilor recente privind achizițiile de microbuze electrice...

Unde fugim în weekend din Ploiești: Valea Doftanei

Corina Matei -
Valea Doftanei este o destinație de weekend din ce...

Aer condiționat portabil vs. ventilator cameră: cum a evoluat eficiența energetică în ultimii ani

Observatorul Prahovean -
Pe măsură ce verile devin tot mai calde, alegerea...
- Publicitate -

