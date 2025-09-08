Texturra Home, locul din Ploiești de unde nu pleci fără să cumperi ceva pentru casă

Încă de la început trebuie să vă mărturisesc că, în această perioadă, trec prin ”chinurile” renovării locuinței. Ca și cum acest lucru nu ar fi fost suficient, soția mi-a dat încă o veste ”bună” pentru bugetul familiei grav afectat de investiție. Trebuie să cumpărăm lucruri noi pentru casă! În cazul de față galerii, draperii și alte elemente decorative pentru noua-vechea casă.

Așa am ajuns în magazinul Texturra Home din Ploiești, aflat în zona Halelor, pe linia de tramvai. Mai precis pe strada Strada George Coșbuc 13.

Turcii ar trebui să ia lecții de comerț

Imediat ce am trecut pragul magazinului am fost preluați de un domn super-amabil, care s-a prezentat simplu: Edi Dragomir. Ulterior am aflat că nu este doar un vânzător, ci chiar patronul. Mă rog, antreprenorul cum se numește în termeni actuali și pretențioși.

Prieteni, ce a urmat m-a marcat pentru multă vreme, în sens pozitiv. Nici turcii din celebrul bazar din Istanbul nu se compară cu talentul său de comerciant. În doar câteva minute a reușit performanța, imposibilă în cazul meu, de a atinge și admira zeci de materiale. Care mai de care mai frumoase și fine, de la draperii, până la perdele, lenjerii de pat și tot ce ține de ”acasă”. Nu credeam că voi recunoaște asta, dar…n-am încotro!

Am cedat chiar și la galeriile pentru draperii, renunțând la întrebarea cu care venisem în cap: Dragă, dar ce au galeriile vechi, că sunt foarte bune? 😊

Asta s-a întâmplat după ce am văzut noua colecție Texturra Home. Da, prieteni, ați citit bine! Există așa ceva și arată spectaculos. Mai ales că sunt realizate chiar de Edi (a insistat să-i spun pe numele mic, de parcă ne cunoșteam de-o viață).

Omul potrivit, la locul potrivit

Soția mea era în extaz, ca un copil în magazinul cu dulciuri, văzând multitudinea de materiale, dar totodată și nehotărâtă. Iar aici a intervenit specialistul Edi, care după câteva întrebări și-a dat seama exact ce ne place și de ce aveam nevoie.

Timp de o jumătate de oră, cât a durat vizita la Texturra Home, experiența a fost una la care nu m-aș fi gândit vreodată. Ca să vă dați seama de talentul lui Edi, m-a convins să cumpăr chiar și un covor pentru living, eu fiind total împotriva unui astfel de element de decor!

Iar la plecare, am lăsat rușinea și l-am întrebat dacă a existat vreun client care să-i treacă pragul fără să cumpere ceva. A zâmbit în stilul său caracteristic și mi-a dat răspunsul la care mă așteptam. Bine, eu cred că nici nu se va naște vreodată persoana aceea….😊 (P)