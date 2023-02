Ce trebuie să căutați atunci când cumpărați un PC de gaming

Un calculator de gaming este o achiziție și o investiție serioasă, așa că este important să vă acordați timpul necesar pentru a vă asigura că achiziționați cel mai bun PC pentru banii pe care îi aveți.

Există trei modalități principale de a obține PC-ul visurilor dvs.; îl puteți construi, îl puteți cumpăra de la comercianți cu amănuntul sau îl puteți achiziționa de pe site-ul unui producător. Indiferent de metoda pe care o alegeți, există considerente serioase la care trebuie să vă gândiți.

Având în vedere că deficitul global de cipuri nu pare să se rezolve prea curând, cea mai bună opțiune este să cumpărați un calculator de gaming prin intermediul unui producător sau al unui comerciant cu amănuntul. Piesele pe care le-ați putea dori în PC-ul de jocuri ar putea fi greu de găsit la raft, dar disponibile dacă achiziționați un PC complet.

Chiar și atunci când urmați această cale, trebuie să vă asigurați că obțineți un all in one PC de jocuri cu piesele corecte pentru ceea ce aveți nevoie. Pentru a vă ajuta să faceți acest lucru, iată care sunt principalele lucruri pe care trebuie să le căutați.

Carcasa PC-ului

În timp ce piesele din interiorul unui calculator PC sunt considerate mai importante decât carcasa, este totuși important să luați în considerare carcasa, în special dimensiunea acesteia. Există carcase mici, carcase de dimensiuni medii și carcase monolit mai mari.

Carcasele mai mici permit realizarea unor sisteme mai mici, care pot încăpea oriunde. Acestea sunt o opțiune excelentă pentru jucătorii care nu au mult spațiu pe birou. Principalul dezavantaj al unei carcase mici este că se poate încălzi incredibil de tare înăuntru. Toate componentele dvs. vor fi apropiate și, din cauza dimensiunilor mici, fluxul de aer în și prin carcasă, precum și în jurul componentelor, ar putea fi împiedicat, ceea ce ar putea duce la temperaturi interne și ale componentelor mai ridicate.

Carcasele de dimensiuni medii sunt ideale pentru majoritatea oamenilor. Acestea pot încăpea pe sau sub birou și oferă un flux de aer suficient pentru majoritatea componentelor PC-ului. Trebuie doar să vă asigurați că PC-ul are suficiente evenimente pentru admisia și evacuarea aerului.

Carcasele mari pentru un calculator de gaming sunt cele mai bune pentru fluxul de aer, deși sunt mai scumpe decât celelalte opțiuni. Carcasele mai mari sunt excelente dacă doriți să vă construiți singur un all in one PC, deoarece este mai ușor să lucrați în ele și mâinile dumneavoastră vor incapea cu ușurință în interior.

Odată ce ați ales dimensiunea de care aveți nevoie, gândiți-vă dacă aveți nevoie de caracteristici extravagante, cum ar fi iluminarea RGB. Multe carcase vin acum cu o mulțime de porturi, așa că asta nu ar trebui să fie o problemă prea mare. Asigurați-vă doar că vă luați o carcasă cu cel puțin câteva porturi USB-A 3.1 și cel puțin un port USB-C 4.0.

Procesorul

Procesorul este cea mai importantă parte a PC-ului, deoarece determină modul în care calculatorul va juca și va performa. Primul lucru care trebuie luat în considerare este numărul de nuclee. Pentru majoritatea utilizărilor, un procesor cu 4-16 nuclee va fi adecvat. Orice procesor cu mai puțin de 4 nuclee ar putea duce la probleme cu jocurile și software-ul modern.

Cipurile cu 6 nuclee se situează la mijloc și reprezintă o opțiune excelentă în acest moment. Pentru procesoarele Intel, procesoarele i5 sau i7 de 10 și 11 generații vor fi excelente. Dacă puteți găsi unul, un CPU de generația a 12-a este cel mai bun pentru a asigura viitorul computerului. Pentru AMD, Ryzen 5 5600X este o opțiune excelentă, deși ați putea opta pentru un 5900X. Acesta este un CPU cu 12 nuclee destinat celor care fac mai mult decât jocuri, cum ar fi streaming. Un procesor AMD cu 16 nuclee, cum ar fi 5950x, este excelent dacă faceți multe jocuri și streaming simultan.

GPU

În afară de CPU, GPU-ul (unitatea de procesare grafică) este cel pe care ar trebui să vă concentrați foarte mult. GPU-ul va determina tipul de gameplay pe care îl veți obține. O regulă generală în acest caz este că, în cadrul generațiilor, un număr mediu mai mare înseamnă de obicei o performanță mai bună. De exemplu, RTC 3080 are performanțe mult mai bune decât 3060.

Dacă nu vă deranjează generațiile mai vechi, RX 570 de la AMD și Nvidia 1650 sunt foarte performante la un preț foarte bun. Atunci când alegeți o placă grafică, asigurați-vă că verificați VRAM-ul cu care vine. Minimul necesar pentru jocurile moderne este de 3GB de VRAM, deși este mai bine să începeți cu 4GB.

De asemenea, GPU-urile Nvidia oferă un suport mai bun pentru ray tracing și au mai multe funcții de productivitate decât GPU-urile AMD.

Memorie

Nu sunt multe de spus despre memorie, deoarece aveți nevoie de cel puțin 8GB pentru jocurile moderne. Pentru a fi în siguranță, obțineți un calculator de gaming cu 16GB de memorie RAM rapidă (peste 3200MHz), în special pentru un sistem AMD. Dacă doriți să faceți mai mult decât jocuri pe PC-ul de gaming, obțineți 32GB de memorie RAM. Acest lucru este exagerat pentru majoritatea jocurilor, dar este bun pentru sarcini precum editarea video.

De asemenea, asigurați-vă că alegeți cel puțin două stick-uri de memorie. Două stick-uri vă permit să profitați de memoria dual-channel, ceea ce duce la o performanță mai bună.

(P)