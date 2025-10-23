ChatGPT a fost picat în România, dar și în ale țări din Europa

ChatGPT și un alt model cunoscut de AI, Perplexity, au picat atât în Europa, cât și în SUA. Potrivit datelor citate de Libertatea.ro, în România, cele mai afectate orașe sunt București, Timișoara și Constanța.

- Publicitate -

Pe site-ul oficial al ChatGPT, reprezentanții companiei OpenAI au anunțat că există o problemă în ceea ce privește partea de conversații a cunoscutului chatbot, folosit de zeci de milioane de oameni din întreaga lume.

De cealaltă parte, reprezentanții Perplexity au comunicat că au întâmpinat probleme cauzate de o avarie la sistemul AWS (Amazon Web Services).

- Publicitate -

AWS a mai avut o cădere masivă săptămâna aceasta, când zeci de servicii importante globale au picat.

Citește mai multe aici: Aplicațiile AWS nu funcționează. Probleme cu internetul la nivel mondial