Putin anunță un armistițiu de Paște în războiul din Ucraina. Încetarea focului ar urma să dureze două zile

Autor: Ștefan Vlăsceanu
sursa foto: captura stirileprotv.ro

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat instituirea unui armistițiu temporar în războiul din Ucraina, cu ocazia sărbătorii Paștelui ortodox.

Potrivit unui comunicat al Kremlinului, încetarea focului ar urma să intre în vigoare sâmbătă, 11 aprilie 2026, la ora 16:00, și să dureze până la finalul zilei de duminică, 12 aprilie.

Decizia vizează oprirea acțiunilor militare pe toate fronturile, însă armata rusă rămâne în stare de alertă. Autoritățile de la Moscova au transmis că trupele trebuie să fie pregătite să răspundă „oricăror provocări sau acțiuni agresive” venite din partea adversarului.

Kremlinul a precizat că se așteaptă ca și partea ucraineană să respecte acest armistițiu, însă, până în momentul anunțului, nu exista o reacție oficială imediată din partea Kievului.

De altfel, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propusese anterior o încetare temporară a ostilităților în perioada Paștelui, însă inițiativa nu fusese acceptată la acel moment de Rusia.

Anunțul vine într-un context în care negocierile pentru încetarea conflictului nu au înregistrat progrese semnificative, iar astfel de armistiții de scurtă durată au mai fost declarate și în anii anteriori, fără rezultate concrete pe termen lung.

În trecut, atât Rusia, cât și Ucraina s-au acuzat reciproc de încălcarea unor încetări temporare ale focului, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la respectarea efectivă a armistițiului anunțat pentru acest Paște

