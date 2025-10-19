Trump refuză Ucrainei livrarea rachetelor Tomahawk

Președintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit cu liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a negocia furnizarea de rachete Tomahawk, scrie Observatornews. În urma unor discuții „cu ușile închise”, președintele american a refuzat, deocamdată, livrarea rachetelor mult-dorite de ucraineni. „Nu vrem o escalare”, și-a motivat refuzul Donald Trump.

Ucrainenii îşi doresc rachete Tomahawk, care le-ar permite să atace adânc în teritoriul rus și să vizeze zone militare esenţiale, instalații energetice și infrastructură critică.

„Cred că Rusia se teme de Tomahawk-uri, chiar se teme pentru că este o armă puternică și știu ce avem, ce fel de armă. Ei ştiu ce avem, ce tipuri de arme avem și înțeleg că o combinație cu Tomahawk-uri – pentru că noi vorbim despre asta, nu vorbim despre Tomahawk-uri ca despre Tomahawk-uri – avem nevoie de o combinație. De aceea se tem de această combinație. Înțeleg ce putem face”, a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

„Nu vreau să fac declaraţii despre asta (n.r. – rachetele Tomahawk). Am decis să nu discutăm despre acest lucru, pentru că nimeni nu vrea, adică Statele Unite nu vor o escaladare”, a mai declarat liderul ucrainean.

Cei doi lideri au discutat, în spatele uşilor închise despre război şi negocieri de pace. Ulterior acestei discuții, Zelenski a mai afirmat că are încredere că președintele Trump va continua presiunile asupra Rusiei pentru încetarea războiului.

„Opriţi-vă chiar acum la linia frontului. I-am spus asta preşedintelui Zelenski. I-am spus asta preşedintelui Putin. Ambele părţi ar trebui să se întoarcă acasă, la familiile lor, să înceteze uciderile”, a fost declarația făcută de Donald Trump

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și Donald Trump se vor întâlni în Ungaria peste câteva săptămâni.