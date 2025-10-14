- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Trump și Zelenski se vor întâlni vineri la Washington

Corina Matei
Autor: Corina Matei
zelenski trump
Sursă foto: Captură video DW News

Luni, 13 octombrie 2025, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că se va întâlni vineri, la Washington, cu președintele american Donald Trump, potrivit Reuters. Aceștia vor discuta, a afirmat Zelenski, despre apărarea aeriană și capacitățile de atac la distanță ale Ucrainei.

- Publicitate -

Cei doi lideri au discutat atât sâmbătă, cât și duminică, în contextul intensificării discuțiilor despre potențiala furnizare de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Kiev, iar o delegație ucraineană condusă de prim-ministrul Iulia Svyrydenko urmează să viziteze Washingtonul înainte de întâlnirea de vineri.

Kievul a făcut lobby pe lângă Washington pentru ca SUA să furnizeze Ucrainei rachetele Tomahawk, care au capacitatea de a lovi Moscova. Ucraina susține că acestea ar fi doar asupra țintelor militare. Pe de altă parte, Moscova a declarat că o astfel de mișcare ar reprezenta „o escaladare gravă a tensiunilor”, potrivit Reuters.

- Publicitate -

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că a discutat telefonic cu președintele Trump cu privire la aceste rachete, dar este necesară, în opinia lui, și o întâlnire față în față.

Marți, 14 octombrie 2025, preşedintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, vineri, la Casa Albă. Aceasta ar fi cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea lui Donald Trump la putere.

Preşedintele american a răspuns „cred, da” la întrebarea unui jurnalist dacă îl va primi pe preşedintele ucrainean vineri la Casa Albă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

- Publicitate -

Această declarație a fost făcută de președintele Trump la bordul avionului său aflat în drum spre Washington, după vizita sa în Israel şi Egipt privind viitorul Fâşiei Gaza.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Strada surpată din Slănic, blocată cu bolovani: „Nu este sigură”

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Pe 25 aprilie 2024, la primele ore ale dimineții,...

Brățări electronice cu alertă la frontieră. Legea a fost promulgată

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Președintele Nicușor Dan a promulgat luni, 13 octombrie, legea...

Ai grijă, uneori Georgescu și Simion nu aduc nici bani, nici fericire

Mihai Nicolae Mihai Nicolae -
Prin intermediul unui filmuleț scurt și la obiect, Călin...
- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -