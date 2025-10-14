Trump și Zelenski se vor întâlni vineri la Washington

Luni, 13 octombrie 2025, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că se va întâlni vineri, la Washington, cu președintele american Donald Trump, potrivit Reuters. Aceștia vor discuta, a afirmat Zelenski, despre apărarea aeriană și capacitățile de atac la distanță ale Ucrainei.

Cei doi lideri au discutat atât sâmbătă, cât și duminică, în contextul intensificării discuțiilor despre potențiala furnizare de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Kiev, iar o delegație ucraineană condusă de prim-ministrul Iulia Svyrydenko urmează să viziteze Washingtonul înainte de întâlnirea de vineri.

Kievul a făcut lobby pe lângă Washington pentru ca SUA să furnizeze Ucrainei rachetele Tomahawk, care au capacitatea de a lovi Moscova. Ucraina susține că acestea ar fi doar asupra țintelor militare. Pe de altă parte, Moscova a declarat că o astfel de mișcare ar reprezenta „o escaladare gravă a tensiunilor”, potrivit Reuters.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că a discutat telefonic cu președintele Trump cu privire la aceste rachete, dar este necesară, în opinia lui, și o întâlnire față în față.

Marți, 14 octombrie 2025, preşedintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, vineri, la Casa Albă. Aceasta ar fi cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea lui Donald Trump la putere.

Preşedintele american a răspuns „cred, da” la întrebarea unui jurnalist dacă îl va primi pe preşedintele ucrainean vineri la Casa Albă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Această declarație a fost făcută de președintele Trump la bordul avionului său aflat în drum spre Washington, după vizita sa în Israel şi Egipt privind viitorul Fâşiei Gaza.