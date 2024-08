Pensionar din Spania păcălit de o româncă cu aproape 1 milion de euro. Femeia a fost condamnată la închisoare

O româncă a păcălit un pensionar din Spania să îi dea aproape un million de euro și a fost condamnată la șase ani de închisoare. Aceștia au avut o relație de opt ani, iar când bărbatul nu a mai avut bani să o întrețină, femeia l-a părăsit.

Cei doi s-au întâlnit în 2015 într-un club în care românca lucra, iar bărbatul, profesor de meserie, s-a îndrăgostit de ea. În tot acest timp, ea îi cerea bani sub diferite pretexte, că are o rudă care se află la necaz, că are nevoie să plătească ceva, iar spaniolul i-a dat 922 000 de euro, potrivit digi24.ro.

Deși nu a dispus niciodată de acești bani, din dragoste, bărbatul s-a împrumutat constant la prieteni și bănci și a vândut toate proprietățile pe care le deținea.

La un moment dat, femeia a considerat că este momentul să încheie relația cu acesta, din cauza faptului că spaniolul nu a mai putut să îi ofere o sumă considerabilă de bani pe care aceasta a cerut-o.

Devastat, pensionarul a considerat că a fost mințit și a dat-o în judecată. Românca a participat la proces, ea justificând că merită toți acei bani din cauza faptului că spaniolul știa ce meserie avea aceasta și că banii sunt primiți în urma serviciului făcut.

Românca a fost condamnată la șase ani de închisoare și la restituirea sumei, dar femeia a fost dată în urmărire generală din cauza faptului că nu mai este de găsit.