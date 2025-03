Cutremur puternic în Asia. Un zgârie nor s-a prăbușit [VIDEO]

Seismul s-a produs la 16 kilometri nord-nord-vest de orașul Sagaing, Myanmar, în jurul orei locale 12:50 p.m., transmite USGS.

Epicentrul a fost la aproximativ 17,2 km de orașul Mandalay, care o populație de aproximativ 1,2 milioane de locuitori, mai anunță USGS.

La 12 minute după cutremur, a avut loc și o replică, un seism cu magnitudinea 6,4 pe scara Richter.

Potrivit AFP, cutremurele au fost resimțite în Thailanda vecină, provocând scene de panică în Bangkok, unde birourile și magazinele au fost evacuate.

Potrivit biziday.ro, seismul a produs prăbușirea unui zgârie-nori aflat în construcție în Bangkok, la circa o mie de kilometri depărtare.

NEW VIDEO: Skyscraper under construction collapses as massive earthquake hits Bangkok. No word on casualties pic.twitter.com/QhoLEEnd7b

Whole of bangkok just shook like crazy…this is scary

Stay safe everyone…stay in open spaces 🙏 pic.twitter.com/scX7YBUnrE

— SoN! 🦋💫 || Ignore & Fly 🥂🦋 (@fanatic_devil16) March 28, 2025