Caz revoltător la Colegiul A.I. Cuza din Ploiești. Doi elevi au fost umiliți, fiind tunși de diriginte pentru că aveau părul prea lung

Doi elevi de clasa a șaptea ai Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza din Ploiești au fost tunși de dirigintă, în fața colegilor, pentru că aveau părul prea lung.

Răzvan Ioniță, tatăl unuia dintre elevii umiliți, a povestit pentru observatorulph.ro ce s-a întâmplat: ”Astăzi m-a sunat fiul meu să îmi spună că diriginta l-a tuns în fața clasei, așa cum îl amenințase de mai multe ori. Practic, în timpul orei, profesoara pe care nu vreau să o nominalizez încă, a început să măsoare părul copiilor cu o riglă. Când a ajuns la fiul meu și la alt coleg, cei doi având părul mai lung decât ceilalți, a cerut o foarfecă și i-a tuns! Evident, copilul meu a fost traumatizat de gestul incalificabil al dirigintei. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă fiul meu se zbătea când diriginta era cu foarfeca aproape de fața sa? ”

Părintele a mers într-un suflet la școală pentru a cere explicații conducerii colegiului și dirigintei, care este și profesoară de matematică, însă niciunul dintre dascălii respectivi nu a fost de găsit la ora 13:45. ”Luni voi avea o discuție cu cei răspunzători pentru această umilire a copilului meu, alături de părinții celuilalt elev, care a avut parte de același tratament, repet, incalificabil” susține Răzvan Ioniță.

”Credeam că astfel de practici comuniste au încetat demult, chiar dacă și eu am avut parte de un tratament dictatorial al conducerii Colegiului Spiru Haret, în anii 90, când am fost elev. Chiar dacă băiatul meu are părul mai lung decât ceilalți colegi nu accept să fie umilit, mai ales că i-am transmis doamnei diriginte în trecut că limita impusă de regulamentul intern al colegiului contravine constituției și statutului elevului”, a precizat părintele indignat.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere și conducerii Colegiului A.I. Cuza.

Luna trecută, un alt incident scandalos a fost relatat de un elev din Cluj-Napoca pe Facebook. Băiatul a susținut într-o postare că a fost dat afară de la ora de chimie din cauza părului “indecent de lung”. El a refuzat să se tundă, fiind susținut de părinți. În schimb, conducerea Liceulului Greco-Catolic „Inochentie Micu”din Cluj a susținut că regulamentul intern le interzice elevilor să intre la ore cu părul lung.