Spitalul din Câmpina, în criză. Săli de chirurgie goale. La ATI, apa e cărată cu găleata

La Spitalul Municipal din Câmpina nu se mai fac internări, din cauza crizei apei potabile, care persistă de aproape o săptămână și care afectează peste 100.000 de oameni. Medicii chirurgi „șomează”, cele șase săli de operații fiind goale, biberoneria este închisă, la ATI, unde sunt internați pacienți aflați în stare critică, se transportă apă cu bidoanele, lenjeria bolnavilor și angajaților, aproximativ 400 de kg. până acum, se spală la o firmă privată din Ploiești, iar în blocul alimentar se gătește, în cantități mari, cu apă plată. Sterilizarea echipamentelor nu mai poate fi făcută, motiv pentru care internările chirurgicale au fost restricționate.

Criza apei continuă în Prahova, iar unitățile sanitare, printre care și spitalul din Câmpina, sunt direct afectate. Cele mai recente estimări cu privire la momentul în care peste 100.000 de oameni afectați vor primi apă potabilă dau ca dată certă ziua de luni, 8 decembrie 2025, dar nici aceste termen nu e sigur în procent de sută la sută.

Activitatea la spitalul din Câmpina este, la acest moment, restricționată, deoarece medicii nu pot face sterilizarea instrumentelor medicale, așa că internările au fost oprite.

„Primăria și ISU Prahova ne aduc apă menajeră, iar Hidro Prahova ne aduce apă considerată necesară consumului. Până mâine dimineață (n.red. 4 decembrie) rezistăm cu ce avem. Încercăm să reducem apariția focarelor de tip infecțios”, a precizat medicul chirurg, Călin Tiu.

„Este un prejudiciu moral ceea ce ni se întâmplă”, a mai precizat același medic Tiu, care a mai adăugat faptul că numeroși pacienți nici nu au mai „deschis ușa” SMC din cauza crizei apei, îndreptându-se, ori fiind direcționați către alte spitale din județ, ori din capitală. Cei care au rămas internați suferă, însă, din cauza crizei de apă potabilă, în ciuda faptului că unitatea sanitară le pune la dispoziție apă îmbuteliată pentru consum.

Astăzi, 3 decembrie 2025, medicul chirurg Călin Tiu ne-a făcut un tur al SMC (Spitalul Municipal Câmpina). Sălile de chirurgie, șase la număr, erau pustii, asta în condițiile în care aici, într-o zi normală de lucru, sunt efectuate undeva la 20, 25 de intervenții chirurgicale.

La ATI, (Terapie Intensivă) pacienților internați le este cărată apă cu bidonul, ori găleata. O imagine greu de privit, dar cât se poate de reală.

Pe secții, pacienții suferă din cauza crizei, iar în blocul alimentar al unității sanitare se gătește cu apă plată. „Greu, dar nu avem ce face” au transmis angajații, cinci la număr, care prepară hrana pentru 102 persoane, bolnavi și personal.



„Sunt obligat să fiu optimist, nu am nicio garanție că pe 8 decembrie 2025 vom avea apă”, este concluzia chirurgului Călin Tiu, om care, indiferent de criza generată de lipsa apei potabile, susține că nu se va abate de la ceea ce înseamnă aplicarea normelor uzuale de practică medicală.

La ora actuală, la Spitalul Municipal Câmpina au rămas internați 42 de pacienți, între care 12 copii, niciunul pe grupa 0-3 ani, din cauza vulnerabilității și imposibilității sterilizării biberoanelor sterile.

Respectivii micuți au fost direcționați către Spitalul de Pediatrie din Ploiești.

Reamintim, de vinerea trecută, peste 1000.000 de locuitori din 13 localități din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. Stația de Tratare Voila (Câmpina), operată de ESZ ((Exploatare Sistem Zonal Prahova) a fost oprită din cauza turbidității extreme a apei din barajul Paltinu. Al treilea termen furnizat de către autorități pentru furnizarea apei potabile este luni, 8 decembrie 2025. Între timp, unul dintre spitalele din Prahova afectate, SMC, se descurcă cum poate. La fel și Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băcoi și Spitalul de Pneumologie Breaza.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, consideră situația o formă de alertă de sănătate publică”

„Este o alertă de sănătate publică în acest moment, pentru că discutăm de un număr mare de pacienți și un număr mare de spitale care sunt afectate. Am dispus suplimentarea cu peturi, cu apă îmbuteliată pentru pacienți și pentru personalul medical din cele cinci spitale, pe lângă apa menajeră pe care o asigură ISU, și situația este monitorizată.

Mai mult decât atât, pentru că există un risc epidemiologic în momentul de față în aceste spitale, Inspecția Sanitară de Stat din Ministerul Sănătății monitorizează, împreună cu DSP, încărcătura microbiană” a precizat Alexandru Rogobete.