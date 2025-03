Scrima din Ploiești, pe cale de dispariție după 67 de ani

Scrima la Ploiești există încă din 1958. Clubul Petrolul Ploiești este cel care pregătește unii dintre cei mai talentați scrimeri ai orașului și, deloc surprinzător, aceștia obțin chiar rezultate excepționale, atât la competiții naționale, cât și internaționale. Dar ce înseamnă acest lucru pentru sportivii clubului? Sacrificii și multă susținere din partea familiei. Altfel nu se poate… Altfel, scrima în Ploiești n-ar putea supraviețui.

- Publicitate -

Claudiu Moldanschi este cel care se ocupă de secția de scrimă a Clubului Petrolul Ploiești, ducând mai departe tradiția familiei. Tatăl său, campionul și antrenorul emerit la scrimă Ștefan Moldanschi, a fost cel care, începând cu 1970, când s-a retras din sportul de performanță, a venit să antreneze la Clubul Petrolul Ploiești. Datorită lui, în ziua de astăzi, scrima din Ploiești a dat singurul floretist român calificat la ultimele trei ediții ale Campionatului European de Juniori.

Undeva pe Arena Ilie Oană, sub Peluza Latină, se află sala de antrenamente a secției de scrimă a Petrolului Ploiești. Te aștepți să intri și să te izbească un peisaj dezolant. Nu este deloc așa. Sala de scrimă a Petrolului Ploiești este dotată cu tot ceea ce este necesar desfășurării acestui sport iar atmosfera este una caldă și primitoare.

„Am reușit cu foarte multe proiecte scrise pe fonduri, și doar trei aprobate”, spune Claudiu Moldanschi, cel care este „responsabil” de succesul clubului. Este greu să convingă oamenii care sunt puși în comisiile de evaluare a proiectelor, și care „nu au nicio treabă cu scrima”, de ce este nevoie de bani.

- Publicitate -

O altă parte din dotări a fost posibilă cu ajutorul părinților copiilor, care, lucrând în companii mari, au reușit să obțină sponsorizări pentru cele necesare în sala de scrimă. „Cu ajutorul lor fiecare sportiv are dulapul lui, vestiarele sunt renovate…”, poveștește antrenorul.

Cum a preluat Claudiu Moldanschi secția de scrimă a Petrolului Ploiești

În 2017, odată cu decesul tatălui său, Claudiu Moldanschi și-a lăsat job-ul de la vremea respectivă, în domeniul economic, și a preluat secția de scrimă a C.S. Petrolul Ploiești. Și a început astfel reconstrucția și amenajarea sălii de sub Peluza Latină a Arenei Ilie Oană.

„Sala era goală, nu era nimic în ea, dar se făceau antrenamente”, a povestit antrenorul care, la început, a fost voluntar la club, doar pentru a reuși să păstreze secția de scrimă. „Asta am făcut la început. Făceam orele de serviciu și, după-amiaza, voluntariat”, a mai adăugat el.

- Publicitate -

Atunci, odată cu venirea la club, a înțeles că Ministerul Sportului, cum era atunci, Agenția Națională pentru Sport, în prezent, nu va da niciodată bani pentru sport în provincie. „Banii se duc la centrele olimpice, la Clubul Steaua, al Armatei și clubul Dinamo, al MAI”. Cu această concluzie, viitorul pentru scrima ploieșteană arăta sumbru.

Astfel că a început să scrie proiecte de finanțare, fie către Primăria Ploiești, fie către Consiliul Județean Prahova, pentru a reuși dotarea sălii de scrimă din Ploiești. Și au reușit să obțină finanțare pentru trei proiecte, toate de la Consiliul Județean Prahova.

Sala de scrimă arată extraordinar

În ziua de astăzi sala arată ca una în care sportivii se pot pregăti la nivel avansat și totul a fost realizat din fonduri de la Consiliul Județean Prahova. Amenajarea s-a făcut în 2022, când Clubul Sportiv Petrolul Ploiești a obținut o finanțare de 102.028,5 lei pentru Proiectul „Scrima pe drumul către Cupa României”, ultimul din cele trei.

- Publicitate -

Au reușit atunci, în 2022, să cumpere echipamente, costume și să doteze sala cu aparatură similară celei de concurs. Dar nu este suficient. „Multe din cele achiziționate sunt consumabile, trebuie înlocuite”, spune Claudiu Moldanschi. Spre exemplu, doar o floretă costă 1.200 de lei (din care 750 de lei lama), în timp ce un costum pentru protecția trunchiului, cu toate măsurile de siguranță, ajunge la 2.000 de lei. O simplă mască pleacă de la 500 de lei. Și putem continua astfel. „Scrima este un sport atât de scump deoarece este vorba de siguranță”, explică antrenorul.

Scrima nu este un sport ieftin, ba dimpotrivă. Dar merită cu siguranță. Spre exemplu, un costum din acela de 2.000 de lei poate fi purtat cam doi ani, spune Claudiu Moldanschi. Cele cumpărate în 2022 sunt deja perimate, așa că au trebuit înlocuite. Nu se opresc însă. Au în lucru un alt proiect, acum, pentru 2025, cu care speră să obțină finanțare pentru a merge mai departe.

Totuși cu ajutorul finanțării prin proiectul din 2022 au reușit să doteze și să utileze sala de scrimă din incinta Arenei Ilie Oană.

- Publicitate -

La ce vârstă se începe practicarea scrimei

Antrenamentele la scrimă se desfășoară și dimineața și seara, în funcție de programul de școală al sportivilor. Vârsta optimă pentru începerea acestui sport este de 7 ani, este de părere antrenorul. Atunci se începe perioada de „inițiere”.

În momentul de față, la club sunt 29 de scrimeri legitimați. Din păcate, există două praguri, în clasa a VIII-a și în clasa a XII-a, când mulți fac o pauză de sport pentru a se putea concentra pe școală. „Nu toți se mai întorc după ce pierd jumătate de an competițional”, mai spune Moldanschi.

„Noi suntem deschiși, recrutăm, pregătim, dezvoltăm… Avem rezultate frumoase pe la campionatele naționale, pe la campionatele europene… Avem participări internaționale”, povestește antrenorul. „Mi-au ieșit sportivi la lotul național. Anul acesta am avut singurul participant al României la Europenele din Antalya, la floretă juniori”, mai adaugă mândru acesta.

- Publicitate -

Antrenamentele încep dimineața, devreme, pentru că sunt copii care încep programul de școală la ora 11:00. Pentru cei care învață dimineață, există antrenamentele de după-amiază.

Scrima nu se poate practica fără susținerea părinților

Ca la orice sport, și pentru părinții copiilor de la scrimă înseamnă un efort foarte mare pentru a-i susține pe aceștia pe drumul lor. „Cei care mai trăiesc cu reminiscențele acelor vremuri comuniste, socialiste, în care toată lumea participa cu un leu pentru sănătatea și bunăstarea tuturor, trebuie să știe că acele vremuri s-au dus. Nu mai avem fabrici și uzine, nu mai e nimeni să contribuie…”, spune lucrurilor pe nume antrenorul. Participările la cometițiile internaționale sunt susținute totuși de club.

„Este vorba de multă disciplină și de ce vrei să faci. Nu se poate altfel…”, spune antrenorul. El mai recunoaște că este foarte importantă susținerea părinților. „Nu ei, direct. Au făcut lobby pe lângă conducerea firmelor la care ei lucrau, spunându-le povestea și dificultățile cu care ne confruntam. (…) Au fost și firme mici, SRL-uri, care ne-au ajutat. Unii au venit cu dulapuri. Frumos! Fiecare copil își ține echipamentul în dulap, Nu trebuie, ca la alte sporturi, pleacă cu geanta, vino cu geanta…”, mai spune Claudiu Moldanschi.

- Publicitate -

De asemenea, oglinzile cu care este dotată sala, au fost obținute tot în urma unei sponsorizări. La fel și în cazul amenajării vestiarelor… Sunt lucruri care au fost făcute sau obținute prin sponsorizări și care au rămas și sunt folosite de ani de zile de atâtea generații.

Un mare avantaj a fost colaborarea cu Fundația Comunitară Prahova

Un mare avantaj a fost colaborarea cu Fundația Comunitară Prahova, cu ajutorul căreia, în 2024, au reușit să obțină o strângere de fonduri de la marile firme. „Prin intermediul lor am reușit și am obținut un sprijin considerabil, care ne-a ajuns până la jumătatea anului trecut, dar care s-a terminat”, spune antrenorul.

Acesta dă exemplul unui sportiv care trebuie să intre într-un concurs care are loc în perioada 3-5 aprilie 2025, și care are doar o singură floretă. Asta în condițiile în care, conform regulamentului, un sportiv trebuie să intre în concurs cu trei florete. Așa că a reînceput căutarea de soluții de finanțare.

Este greu pentru că povestea secției de scrimă a Petrolului Ploiești, una frumoasă, nu are impactul unui caz medical grav, sau al unui caz social. Și atunci, cu atât mai greu se găsesc doritori să susțină financiar acest sport.

La Sala Olimpia se pare că nu este loc pentru scrima de la Petrolul Ploiești

Sala unde își desfășoară activitatea secția de scrimă a clubului Petrolul Ploiești a fost dată în folosință în 2011, odată cu stadionul. Scrima a ajuns aici în 2014-2015, în urma unui contract de închiriere pentru că, inițial, sălile de sub peluză erau dedicate doar CSM-ului.

Deși au rezultate frumoase, deși se zbat și pun Ploieștiul pe harta scrimei naționale și internaționale, reprezentanții secției de scrimă întâmpină dificultăți în găsirea unui spațiu pentru competiții.

În weekendul de Florii, 12-13 aprilie, se desfășoară, ca în fiecare an, la Ploiești, Cupa Memorialul Ștefan Moldanschi. Acesta este un eveniment care reunește sute de scrimeri din țară și din statele învecinate României.

În 2024, ediția a șaptea a Cupei, a fost ținută în sala de sport a Școlii Gimnaziale Grigore Moisil din Ploiești. Atât s-a putut… A fost prea mică sala pentru toți cei care au participat.

Pentru 2025 își doresc să primească și ei sportivii din toată țara, și nu numai, într-o sală mai încăpătoare. „Încă de la finalul lunii ianuarie am depus și noi solicitare pentru obținerea sălii de sport Olimpia. Încă nu avem răspuns!”, spune dezamăgit Claudiu Moldanschi.

„Anul acesta am depus solicitarea la primărie, pentru că anul trecut am depus direct către CSM și nu am primit nici un răspuns”, povestește antrenorul. Având această experiență anterioară, au ales ca în 2025 să se adreseze direct Primăriei, CSM fiind un club în suboridinea acesteia.

Din păcate, la mai mult de 30 de zile de la depunerea solicitării, nici anul acesta, adresându-se direcției de comunicare a primăriei, nu au primit încă răspuns. Semnalele pe care le-au primit au fost că Sala Olimpia este doar pentru multisport, handbal, baschet, etc. „Pentru alte sporturi nu prea e loc acolo, nu vor să primească în sala aceea”, spune antrenorul.

Rezultatele deosebite ale secției de scrimă a CS Petrolul Ploiești în ultimul an

Rezultatele cele mai bune ale secției de scrimă ale CS Petrolul Ploiești, în perioada februarie 2024 – februarie 2025 au fost:

Loc 1 : Cupa Millfield UK U14 – Stănescu Antonia,

: Cupa Millfield UK U14 – Stănescu Antonia, Loc 2 : Cupa Memorialul Moldanschi – Mărtiscă Andrei U11,

: Cupa Memorialul Moldanschi – Mărtiscă Andrei U11, Loc 3 : EFC Zrenjianin, Serbia – Gortoescu Andrei,

: EFC Zrenjianin, Serbia – Gortoescu Andrei, Loc 5 : Campionat Național Seniori – Macovei Alexandru,

: Campionat Național Seniori – Macovei Alexandru, Loc 7 : Cupa României U23 – Macovei Alexandru,

: Cupa României U23 – Macovei Alexandru, Loc 1 : Campionatul Național Copii U9 – Pelaghie Andreea,

: Campionatul Național Copii U9 – Pelaghie Andreea, Loc 2 : Campionatul Național Copii U13 – Stănescu Antonia,

: Campionatul Național Copii U13 – Stănescu Antonia, Loc 3 : Cupa României Seniori – Macovei Alexandru,

: Cupa României Seniori – Macovei Alexandru, Loc 3 : Campionatul Național Speranțe U15 – Stănescu Antonia,

: Campionatul Național Speranțe U15 – Stănescu Antonia, Loc 2 : Cupa Floreta Timișoara U11 – Frangulea Mihai,

: Cupa Floreta Timișoara U11 – Frangulea Mihai, Loc 2 : Cupa Floretă Timișoara U17 – Stănescu Antonia,

: Cupa Floretă Timișoara U17 – Stănescu Antonia, Loc 1 : Cupa Sofiei U11 – Frangulea Mihai,

: Cupa Sofiei U11 – Frangulea Mihai, Loc 3 : Campionatul Național Juniori – Macovei Alexandru,

: Campionatul Național Juniori – Macovei Alexandru, Loc 1 : Cupa Aramis U 15 – Stănescu Antonia,

: Cupa Aramis U 15 – Stănescu Antonia, Loc 3: Campionatul Național Juniori – Macovei Alexandru

În plus, Macovei Alexandru este singurul floretist român calificat la ultimele trei ediții ale Campionatului European de Juniori, iar participarile au fost sustinute de către CS Petrolul Ploiești.

Secția de scrimă a CS Petrolul Ploiești este cea care a pus, și pune, pe harta de scrimă a României, municipiul Ploiești. Fără susținere însă, fără ajutor, va ajunge să aibă soarta altor secții sportive, care au ajuns să se închidă. Și ar fi mare păcat.

Pentru Cupa Memorialul Ștefan Moldanschi, care va avea loc la jumătatea lunii aprilie, încă așteaptă un răspuns de la Primăria Ploiești. Ar fi păcat ca, și de această dată, să înghesuie sute de participanți într-o sală de sport a unei școli din oraș. Este vorba de imaginea orașului nostru, și așa pătată de ani de zile încoace. Să vedem ce se va întâmpla…

Până atunci însă, încurajați-vă copiii să facă scrimă dacă vă permiteți! Chiar este un sport deosebit care este păcat să dispară!