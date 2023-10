Cum a adus Constatin Țurlea echipa de șah a C.S. Universitar Ploiești în Superliga României

Pentru prima dată o echipă de șah din Ploiești a ajuns în top 10 cele mai bune echipe de șah din România, promovând în Superligă. Și această performanță i se datorează în cea mai mare parte unui singur om: Constantin Țurlea, antrenorul echipei de șah a C.S. Universitar Ploiești.

„Atunci când eram mic, mergeam în oraș cu tata la cumpărături și treceam pe lângă oamenii care jucau șah în parc (Parcul Nichita Stănescu – n.r.). L-am întrebat odată pe tata ce făceau oamenii aceia acolo și el mi-a răspuns că joacă șah. „A, nu-mi place!”, am spus eu atunci…”, își aduce aminte amuzat Constantin Țurlea, omul care a făcut posibil rezultatul incredibil obținut de clubul ploieștean, calificarea Clubului Sportiv Universitar Ploiești în Superliga României în urmă cu câteva zile.

Tatăl său a fost cel care, intrigat de răspunsul copilului, a decis să-i arate ce înseamnă șahul. Așa că cei doi au început să joace acasă și astfel a avut loc inițierea lui Constantin în tainele șahului. „Dacă vrei să ajungi să mă învingi, trebuie să mergi la un club de șah”, i-a spus tatăl atunci când băiatul și-a manifestat dorința de a învăța astfel încât să-și depășească părintele. Și astfel, primele „mutări” în cadru organizat copilul, pe atunci, le-a făcut la Clubul Sportiv Școlar Ploiești.

„După ce am fost o perioadă la Clubul Sportiv Școlar, am simțit nevoia să avansez și am mers la Petrolul Ploiești.”, povestește Constantin. Era anul 1993, atunci când Constantin Țurlea avea doar 9 ani și a ajuns pentru prima dată la CSS Ploiești. La 15 ani băiatul a făcut pasul spre Clubul Petrolul Ploiești. „Acolo erau jucătorii mari, experimentați”, își aduce aminte actualul antrenor de șah.

La un moment dat echipa mare de șah de la Clubul Petrolul Ploiești a făcut alianță cu Clubul Sportiv Universitar Ploiești pentru a avea o forță și pentru a putea să meargă împreună în Superliga României. Din această echipă a făcut parte și Constantin Țurlea, ocazie cu care s-a antrenat, a participat la mai multe turnee și a văzut ce înseamnă șahul la un nivel superior. Dar tptul a avut o limită, un final… mai mult de un anumit nivel nu a putut avansa niciodată.

„Ce nu am putut avea eu, vreau să le dau copiilor de acum”

Faptul că atunci când el a început șahul posibilitățile în Prahova erau limitate, l-a făcut pe Constantin Țurlea să-și dorească mult mai mult pentru copiii și tinerii pe care îi antrenează în prezent.

„Visul meu ăsta a fost, să încerc să le dau copiilor ce nu am avut eu, adică turnee de șah, de exemplu. Noi nu jucam șah, noi aveam cam două concursuri pe an. Acum avem cam două concursuri pe lună, cu premii atractive, cu ceasuri de șah, cu vouchere de la fiecare mall, tot ce este mai frumos pentru ei (pentru copii – n.r.)”, spune Constantin Țurlea, care antrenează în prezent o echipă de Superligă Națională.

„Acum eu trebuie să fac în așa fel încât copiilor să le placă să vină la concursuri. Vreau să le ofer ce nu am avut eu: antrenori buni, lecții deosebite… Vreau să ajungem încet-încet cât mai sus…”, spune Constantin.

A preluat Clubul Sportiv Universitar Ploiești, l-a crescut, a antrenat echipa timp de patru ani și, în urma celor patru ani de eforturi, a promovat echipa de șah în Grupa A a României. „Este cumva grupa a doua cea mai bună, un fel de Divizia B de la fotbal… Cea mai bună este Superliga României”.

În 2023 însă realizarea a fost și mai mare. „Anul acesta mi-am creat o echipă foarte bună și am promovat în Superliga României”, spune Constantin pe un ton atât de natural încât această promovare părea a fi cel mai firesc lucru din lume. Și chiar este pentru Constantin, care dedică aproape totul tinerilor pe care îi antrenează.

În urma competiției desfășurate la Bușteni, în perioada 8 – 15 octombrie, Campionatele Naționale de Seniori pe echipe – Divizia A, care avea ca miză promovarea în Superliga României, Club Sportiv Universitar Ploiești a obținut locul al II-lea și, totodată promovarea mult-visată.

„În acest moment poziția noastră (a echipei Club Sportiv Universitar Ploiești – n.r.) este în top 10 la nivel național. Nu ascund faptul că la anul vreau să luăm medalie, și o medalie cât mai strălucitoare (…)”, mai spune antrenorul.

Cu câteva zile în urmă preluat și secția de șah a Clubului Petrolul Ploiești

Constantin Țurlea are planuri mari pentru anul viitor. „Am preluat și echipa Petrolul Ploiești, miercuri (18 octombrie 2023 – n.r.) am semnat contractul, și vreau ca anul care vine ambele mele echipe să fie în Superliga României”, dezvăluie antrenorul.

Echipele pe care Constantin le antrenează au nevoie să fie „puțin întărite”, consideră acesta. Are nevoie de șahiști buni pentru a-i aduce în echipe și, astfel, să lupte mai departe în competiții. „În fiecare echipă ai voie doar cu doi jucători străini și restul trebuie să fie români”, spune Constantin.

În fiecare echipă, atât la CS Universitar, cât și la Petrolul, sunt în acest moment câte șase jucători legitimați.

La sfârșitul lunii noimbrie vor avea o grupă de calificare din Divizia B în Divizia A. „Și merg cu Petrolul Ploiești să ne calificăm în Divizia A”, spune Constantin foarte sigur pe el.

Își dorește cu ardoare ca Ploieștiul să aibă două echipe în primele zece ale țării. „Au mai fost ani în care a fost Timișoara cu două echipe, dar acum cred că vom fi singurii”, spune acesta.

Echipa de Superliga României este crescută chiar de Constantin Țurlea

În ceea ce privește jucătorii care au promovat acum în Superliga României, aceasta este echipa pe care el, Constantin Țurlea, a crescut-o pas cu pas. Acesteia i s-au alăturat doi colegi, doi jucători foarte buni, israelieni, care au adus plus valoare echipei.

Cei de care el s-a ocupat au crescut, sunt acum jucători profesioniști și au 18-19 ani. Acestora li s-au alăturat cei din Israel.„Anul acesta am avut doi jucători din Israel, care au jucat pe primele două mese la noi”, povestește antrenorul.

Cei doi au povești grele de viață. Unul dintre ei este de origine rusă, plecat în Israel și apoi stabilit în Franța, celălalt este israelian și tocmai i-a venit ordinul de încorporare. Este greu pentru ei, prinși în războaie pe care nu le înțeleg și nu și le doresc, vin la Ploiești pentru a pune umărul la succesele echipei C.S. Universitar. Și contribuția lor chiar s-a văzut.

Unul dintre tinerii de valoare cu care Constatin se mândrește este Cristian Șerban, tânărul care, la doar 17 ani a devenit campion național la șah și maestru Fide.

Despre Cristian antrenorul său spune că este cel mai bun jucător al echipei, este unul dintre cei mai buni jucători de șah din țară și, fără nicio îndoială, este „cel mai în formă jucător român de șah la ora actuală”.

Viitorul sună bine și în ceea ce privește perioada imediat următoare. „Săptămâna viitoare vom merge la finalele campionatelor naționale pe țară pe echipe de juniori și avem perspective. Vom merge la 20 de ani să atacăm aurul, și la fete și la băieți, și apoi vom vedea până unde ajungem”, spune antrenorul.

A avut parte în jurul lui de oameni care l-au susținut

Nimic din tot ce a realizat Constantin Țurlea nu ar fi fost posibil fără ajutorul celor care cred în munca lui, în ceea ce face și în viitorul șahului prahovean. Mihai Nicolae de la Observatorul Prahovean și Iulian Nica de la Supermarketul La Cocoș sunt cei doi oameni pe care Constantin îi consideră determinanți în succesul echipei ploieștene de Superligă.

Ei sunt cei care l-au susținut, i-au susținut pe tineri și le-au oferit posibilitățile financiare pentru a putea face deplasările necesare competițiilor.

„Numai la deplasarea pentru Divizia A am avut de plată cazare, masă, transport, plus avioanele și onorariile israelienilor”, spune Constantin. În perioada 8-15 octombrie, timp de o săptămână, au fost cazați la Bușteni, unde au avut câte două partide pe zi. Nu a fost ușor, nici ieftin, dar au reușit calificarea în Superligă.

Pentru oricine este evident că bugetul pentru performanță trebuie să fie generos și, din acest motiv, Constantin Țurlea are nevoie de cât mai mulți sponsori și de ajutor de oriunde poate obține. Pentru că el chiar poate face performanță pentru Ploiești.

Pentru 2024 pregătește Campionatul Mondial de șah în școală la Ploiești

„Pregătim un an 2024 cu un campionat mondial de șah la Ploiești. În perioada 1-7 iulie 2024, la Ploiești va avea loc Campionatul Mondial de Șah în Școală”, spune Constantin.

„Ne pregătim din timp. Acum am reușit să achiziționăm câteva ceasuri (cronometre de șah – n.r.), mai vrem să luăm și mese. O să discutăm cu diverse persoane și diverși sponsori să vedem ce ceasuri și ce alte piese mai putem achiziționa”.

Antrenorul își dorește ca până la 1 iunie 2024 să aibă totul aranjat, astfel încât să nu intre în criză de timp.

La campionatul trecut a avut prezente 75 de echipe din 8 țări, iar pentru anul viitor, 2024, și-au anunțat deja prezența 20 de țări, „dar vrem să mergem spre 40 de țări”, spune Constantin. Partidele se vor desfășura la Sala Coloanelor din Palatul Culturii și la Sala Cristal de la Hotel Central.

„Cam 100 de echipe vor fi la Sala Coloanelor anul viitor, și cam 40 la Hotel Central. Fiecare echipă va avea patru jucători, deci cam 600 de jucători vor fi angrenați în acest campionat…”, dezvăluie antrenorul.

Pentru șahul din Ploiești viitorul sună extraordinar de bine. Cu echipe de tineri puternice, cu un antrenor pe măsură, orașul poate deveni un reper în lumea șahului național. Mai mult decât atât, Constatin Țurlea antrenează și copii astfel încât să asigure o continuitate a acestui sport al minții în Ploiești.

Deși poate face lucruri mărețe oriunde, Constatin este decis să rămână aici, în Ploiești, și tot ceea ce face să facă pentru județul Prahova. „Nu mă interesează altceva. Vreau să cresc județul, să duc Prahova sus de tot. Asta vreau!”, spune antrenorul. Și noi nu putem decât să-l credem și să-i dorim tot succesul din lume.