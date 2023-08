Fost consumator de droguri, după tragedia din 2 Mai: „Pe tineri nu îi convingi cu flyere și campanii motivaționale, ca o bifă pe agenda de lucru”

„Tragedia de la 2 Mai s-ar putea repeta oricând, dacă, în continuare, tratăm efectele și nu cauza. Suntem superficiali ca societate atunci când vorbim despre consumul și vânzarea de droguri. Cei în măsură să facă ceva nu vor ajunge la sufletele și mintea tinerilor cu niște broșuri, flyere, ori slogane motivaționale. Realitatea e dură și omoară, din păcate”. Sunt vorbele unui fost consumator de stupefiante, Marian Mocanu pe numele său. Azi reabilitat, omul ne-a mărturisit că, din păcate, „fenomenul este unul scăpat de sub control, fiindcă negarea e cuvântul cheie”.

- Publicitate -

Vlad Pascu este tânărul de doar 19 ani care, drogat fiind, a intrat cu mașina într-un grup de 8 tineri, în stațiunea 2 Mai. Doi dintre aceștia, o fată de 20 de ani și un băiat de 21, nu au mai avut nicio șansă. Cel vinovat va plăti, cu siguranță, pentru fapta lui. Deși în spate stă un întreg sistem defect, plin de lacune, din multe puncte de vedere.

Citește și: Șoferul care a ucis doi tineri nevinovați în stațiunea 2 Mai a fost oprit de două ori de poliție înainte de tragedie

Concret, cine și ce face pentru a nu se mai vorbi, chiar în Prahova, de narcomani la 13 ani. Copii care apar în evidențele Centrul Județean de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog ca și consumatori de cannabis.

Am stat de vorbă cu Marian Mocanu, fost consumator de droguri vreme de 12 ani. Nu a fost deloc șocat de tragedia de la 2 Mai. Asta deși are azi trei fiice, două dintre ele adolescente, pe care și le-ar dori protejate de acest flagel.

„Tragedia de la 2 Mai s-ar putea repeta oricând, dacă, în continuare, tratăm efectele și nu cauza. Suntem superficiali, preferăm să ne ascundem în spatele unor campanii, așa zis de conștientizare, care, însă, nu ajung la sufletul și mintea tinerilor. Nu poți rezona cu un adolescent, consumator de droguri sau nu, dacă tu faci treaba asta fiindcă așa spune fișa postului, asta îți e sarcina de serviciu și atât. În fața tinerilor ar trebui să vină oameni foarte bine pregătiți, dar și oameni care să le vorbească prin puterea exemplului. Consumul de stupefiante nu trebuie să fie o „bifă” pe agenda de lucru. Fiindcă dacă se continuă așa, vom mai auzi de drame cu e cea de la 2 Mai și cum au fost altele, nenumărate, peste care, după câteva zile, s-a așternut liniștea”, ne-a mărturisit Marian Mocanu, azi abstinent, dar care a trăit cu „eticheta” de narcoman timp de 12 ani.

La 15 ani, acesta, pe atunci elev la liceul de muzică „Dinu Lipatti”, a experimentat prima „evadare” în lumea drogurilor. Un prieten l-a îndemnat să încerce o doză de heroină. I-a spus că îl va relaxa. De fapt, i-a deschis poarta spre infern.

„Așa am ajuns să trăiesc de la o doză la alta. Așa, zilele îmi erau numărate în ce consum și de unde fac rost de „marfă”. Am făcut toate ilegalitățile posibile și toate relele inventate pentru a-mi procura substanțele care, credeam eu, mă fac fericit. Nu am omorât, în rest, le-am făcut pe toate” ne-a mărturisit bărbatul.

- Publicitate -

„Luam totul în joacă și în derâdere. Ajunsesem să fur obiecte din casă și să le vând pentru a-mi procura „hrana” ,cum o numeam. Am încercat tot ce se putea încerca. Cocaină, crack, amfetamine, ecstasy, canabis, heroină, LSD, etnobotanice. Creierul meu era făcut terci. Nu mai aveam vene unde să îmi injectez heroina. Trăgeam pe nas praful de pe jos crezând, în paranoia mea, că e doza de care am nevoie. Am ajuns la spital și medicii au vrut să îmi amputeze brațul din cauza infecției. Inhalasem praf și mizerie de pe linoleum. Odată, din cauza etnobotanicelor, șoferul în mașina căruia mă aflam, (toți drogați) a avut impresia, din cauza halucinațiilor, că vede dinozauri în față. Am ajuns cu mașina în copac! Răni, spitalizare, dar am scăpat cu viață.

Drogurile te transformă, te fac din om neom. Te distrug și îi distrug și pe cei apropiați ție, sau vieți străine, așa cum e cazul de la 2 Mai. Din păcate, noi nu avem coerență în combaterea fenomenului. Nu avem oameni suficient de bine pregătiți. Pe un tânăr nu îl convingi să nu ia droguri dacă îi pui în mână un flyer sau îii ții un discurs anost în sala de clasă, unde vine obligat și se uită la ceas să vadă cât mai durează.

Da, asta e realitatea în foarte multe cazuri, din păcate. Răul trebuie ras de la rădăcină. Campaniile de conștientizare trebuie făcute astfel încât să capteze atenția. E nevoie, repet, de oameni foarte bine pregătiți și de sancțiuni mult mai drastice în cazul consumatorilor, dar și dealerilor, care, refuz să cred, sunt atât de greu de prins. Trăm în România, nu într-o țară în care legea o fac cartelurile”, a mai spus Marian Mocanu.

- Publicitate -

Potrivit unui studiu al Agenției Antidrog, pe primul loc, în România, (populația generală 15 – 64 de ani) în ordinea celor mai consumate droguri ilicite se situează substanțele psihoactive ( NSP) – 6,3%. Urmează canabis (6,1%),cocaina (1,6%), ecstasy ( 1%), heroina ( 0,9%), urmată de LSD, amfetamine și solvenți / inhalante. În rândul adolescenților, cel mai consumat drog continuă să fie canabisul/ hașișul ( 8,7%), urmat se substanțele psihoactive, solvenți, cocaină, LSD sau alte halucinogene, ecstasy, heroină, ketamină, crack sau metamfetamine.