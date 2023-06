ANFP dă în judecată Primăria Ploiești pentru eliberarea din funcție de către Volosevici a directorului economic. Prefectura Prahova s-a făcut că ”plouă”

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a constatat că Directorul ecoonomic al Primăriei Ploiești, Nicoleta Crăciunoiu, a fost eliberată din funcție abuziv de primarul Andrei Volosevici. Din acest motiv, ANFP va acționa în instanță primăria, spre deosebire de Prefectura Prahova care, deși avea obligația de a verifica legalitatea dispoziției primarului, nu a făcut acest demers.

Directorul economic al Primăriei Ploiești, Nicoleta Crăciunoiu, a fost eliberat din funcție în luna martie printr-o dispoziție a primarului Andrei Volosevici. Decizia a fost luată în urma unei evaluări pe care același primar a făcut-o acordându-i directorului nota 2,07 (nesatisfăcător).

Pentru a putea lua această decizie, primarul Andrei Volosevici i-a luat întâi atribuțiile de verificare a activității fostului director economic viceprimarului USR Anca Popa, așa cum rezultă din Dispoziția nr. 4777/25.11.2022.

Potrivit acestei decizii i se restrâng atribuțiile privind întocmirea și semnarea Raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale directorului economic începând cu data de 28.11.2022. Restul atribuțiilor privind acordarea vizei bun de plată rămân în sarcina viceprimarului, primarul în calitate de ordonator de credite neasumându-și această responsabilitate.

După aceea, deși legislația prevede o evaluareanuală, primarul a dispus o evaluare pe o perioadă mult mai scurtă, respectiv pentru perioada 28.11.2022-31.12.2022, numărul de zile efectiv lucrate în subordinea primarului fiind de 15 zile , având în vedere perioada sarbătorilor legale și efectuarea unor zile de concediu. În urma acestei evaluări a dispus eliberarea din funcție a Nicoletei Crăciunoiu.

În ciuda acestor aspecte, Prefectura Prahova nu s-a sesizat și nu a contestat în instanța de contencios administrativ dispoziția primarului cu privire la eliberarea din funcție a directorului economic. Să fie doar o coincidență anunțul primarul Volosevici că va candida din partea PSD pentru un nou mandat, prefectul Corneliu Nanu fiind și președintele PSD Prahova?

În schimb, Nicoleta Crăciunoiu a respectat procedura și a contestat întâi raportul de evaluare, apoi a depus și Plângere Prealabilă, ambele la primar, la ultima neprimind răspuns. Din acest motiv, fostul director economic s-a adresat instanței de contencios.-administrativ.

Surse din Primăria Ploiești confirmă că, Agenția Națională a Funcționarilor Publici așa cum rezultă din Adresa nr.29838/2023, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 11083/20.06.2023 comunica că, potrivit Codului Administrativ și Legii contenciosului administrativ, va ataca în fața instanței de contencios administrativ actele autorităților publice centrale și locale prin care se încalcă legislația privind funcția publică și funcționarii publici, având în vedere Dispoziția emisă de primarul municipiului Ploiești nr.1629/28.03.2023 privind încetarea raportului de serviciu a doamnei Crăciunoiu Nicoleta.prin eliberarea din funcția publică de conducere de director executiv al Direcției Economice. Solicită Primăriei cu celeritate copii documente personale/carte de identitate.

De altfel, într-una din adresele transmise Cabinetului Primarului, încă de anul trecut, Nicoleta Crăciunoiu a adus acuzații grave la adresa edilului. Informați au fost și membrii comsiei de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze – Comisia nr. 1 a Consiliului Local Ploiești.

”Această hărţuire morală prin caracterul său sistematic mi-a adus atingere demnităţii, integrităţii fizice şi pune în pericol munca şi climatul de lucru prin crearea unei atmosfere de tensiune şi presiune la locul de muncă, prin numire în comisii de predare-primire CET Brazi sau ducere la îndeplinire atribuţii şi sarcini privind inventariere in teren sau altele de specialitate tehnica, neavând pregătirea necesară, prin supravegherea excesivă a modului în care îmi îndeplinesc sarcinile de serviciu, prin ameninţări repetate cu plângeri penale, discriminare, toate acestea afectandu-mi activitatea desfăşurată şi sănătatea” .

În Contestația depusă în martie 2023, privind nota acordată, conform Raportului de evaluare pentru perioada 28.11.2022-31.12.2022, directorul executiv acuză primarul printer altele și de următoarele aspecte: ”în intervalul de timp menționat ( 28.11.2022-31.12.2022) nu am avut decât o singură discuție de câteva minute, în data de 13 decembrie 2022, înaintea ședinței de consiliu local de la ora 16,30, când sub influența băuturilor alcoolice ați venit în biroul meu, bătând puternic la ușă, țipând și amenințând cu plângeri penale și v-am răspuns . este dreptul dvs, puteți formula mai multe plângeri penale, nicio problemă…….pe parcursul anului 2022, nu mi-ați solicitat nimic punctual, doar am avut întâlniri finalizate cu jigniri, amenințări cu plângeri penale”.

Așadar, primarul Andrei Liviu Volosevici nu a ținut cont de Contestația depusă privind Raportul de evaluare și de Plângerea Prealabilă formulate prin care s-a solicitat anularea dispoziției de eliberare din funcția publică.

Potrivit Codului Administrativ dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local și hotărârile consiliului județean sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art 255….Atenție, de către PREFECT!

În aceste condiții, trebuie punctat că același prefect a reacționat în alte situații, cum ar fi creditul BCR sau horărârile privind înființarea companiei Termo Ploiești, atunci când și-a exercitat controlul de legalitate.

Reamintim că Nicoleta Crăciunoiu a mai fost demisă din funcție de Andrei Volosevici în primul mandat la Primăria Ploiești, precum și de fostul edil, Iulian Bădescu.

De fiecare dată, directorul economic a câștigat în instanță procesele prin care a contestat concedierea.

Instanța a considerat abuzivă decizia primarilor respectivi și a obligat Primăria Ploiești să o repună în funcție și să-i plătească drepturile salariale de care a fost privat directorul economic.

Și de această dată, Nicoleta Crăciunoiu s-a adresat instanței pentru a i se face dreptate, pentru anularea dispoziției de eliberare din funcție și a Raportului de evaluare, și se pare, instanței penale privind abuzurile la care a fost supusă de către primar și împotriva persoanelor care au elaborat și vizat de legalitate documentele care au stat la baza eliberarii nelegale din funcție.

Vom urmări cu interes evoluția proceselor, în contextul în care și ANFP s-a sesizat din oficiu privind nelegalitatea dispoziției emise de către primar.