Ce abuzuri ale primarului Volosevici reclamă directorul economic al primăriei demis. A primit nota 2,07 la evaluarea edilului

Directorul economic al Primăriei Ploiești, Nicoleta Crăciunoiu, a fost destituit printr-o dispoziție a primarului Andrei Volosevici. Decizia a fost luată în urma unei evaluări pe care același primar a făcut-o acordându-i directorului nota 2,07 (nesatisfăcător). Într-o adresă transmisă Cabinetului Primarului, Nicoleta Crăciunoiu aduce acuzații grave la adresa edilului.

În documentul respectiv, Nicoleta Crăciunoiu susține că în data de 24 martie, ora 8,15 i-au fost cerute numeroase documente, având ca termen limită de răspuns ora 13.00.

”Documentele supuse C.F.P.P. cu semnătura directorului economic sunt înscrise şi înregistrate atât manual, cât şi in format electronic, astfel în anul 2022 înregistrate manual sunt 2322 operaţiuni, la care se adaugă operaţiunile de intrări-ieşiri înregistrate manual pentru 3987 operaţiuni.

Vă informez că nici Strategia lui EISENHOWER şi nicio altă strategie, pornind de la urgenţă şi importanţă, aplicată în plan profesional nu rezolvă răspunsul la adresă in termen de 4 ore si 45 minute, dat fiind volumul mare de documente şi registrele existente atât la nivelul Direcţiei Economice, cât şi la nivelul celorlalte direcţii din Primăria Ploieşti. Am solicitat prin email sprijinul serviciului Resurse Umane, Organizare si Administrativ, email ora 11.01, privind xeroxarea registrelor, ca apoi să le semnez pagină cu pagină şi să le ştampilez “conform cu originalul” se arată în adresa transmisă Cabinetului Primarului.

Crăciunoiu dă exemplu organelor de control, de cercetare penală, de audit, care solicită documente cu precizarea unui termen exprimat în zile, nu în ore, aşa cum i-a fost solicitat de Volosevici.

”Precizez că în repetate rânduri mi s-a solicitat, în scris, la ora 16.15, 16.30, rezolvarea, soluţionarea unor situaţii, uneori nelegale, pentru a 2 -a zi la ora 10.00, 12.00, iar în zile de sâmbătă întocmirea de rapoarte de specialitate în câteva ore şi transmiterea acestora de la domiciliu, neavând acces la documentele instituţiei şi în absenţa salariaţilor care ţin evidenţa contabilă în domeniul respectiv sau semnarea în zile nelucrătoare de documente la ora 22.00, fără finalitate, deoarece instituţiile statului, respectiv Trezoreria Ploieşti nu efectua operaţiuni de plăţi la miezul nopţii în zile nelucrătoare” explică directorul economic.

În document, directorul economic demis al Primăriei Ploiești acuză că a fost jignit, hărțuit moral, amenințat cu plângeri penale de primarul Andrei Volosevici, după cum urmează:

”Nu am refuzat şi ignorat sarcini de serviciu urgente fiind conştientă că sunt importante, dar nici altele fără finalitate dispuse fie verbal sau în scris, de teama repercursiunilor în ce mă priveşte având ca scop sesizarea comisiei de disciplină şi destituirea din funcţie, aşa cum rezultă din declaraţiile din cursul anului trecut in cadrul conferinţei de presă.

Vă aduc la cunoştinţă că am dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărţuire morală şi prin urmare refuz să fiu supusă in mod continuu hărţuirii morale la locul de muncă.

Această hărţuire morală prin caracterul său sistematic mi-a adus atingere demnităţii, integrităţii fizice şi pune în pericol munca şi climatul de lucru prin crearea unei atmosfere de tensiune şi presiune la locul de muncă, prin numire în comisii de predare-primire CET Brazi sau ducere la îndeplinire atribuţii şi sarcini privind inventariere in teren sau altele de specialitate tehnica, neavând pregătirea necesară, prin supravegherea excesivă a modului în care îmi îndeplinesc sarcinile de serviciu, prin ameninţări repetate cu plângeri penale, discriminare, toate acestea afectandu-mi activitatea desfăşurată şi sănătatea.

Discreditarea abilităţilor profesionale şi atacul în mod repetat la reputaţia mea prin răspândirea de zvonuri, umilire, sunt făcute cu scopul de a mi se ataca demnitatea, integritatea, credibilitatea şi competenţa profesională.

Izolarea mea prin desemnarea şi trasarea sarcinilor de serviciu de către subalterni apropiaţi dvs., excluderea de la şedinţele de echipă, ignorarea repetată a cererilor şi plângerilor depuse de mine, refuzul privind formularea de răspunsuri la Plângeri prealabile formulate de către mine sau netrasmiterea de copii xerox după documente asupra cărora am suspiciuni că au fost înlocuite sau falsificate, discriminarea prin încercări de evaluări necorespunzătoare, jigniri repetate de genul zero profesional, nu va mai lucra mult timp in institutie, atac la persoană sau împiedicarea de a mă exprima fiind întreruptă şi încercându-se intimidarea mea, ameninţările repetate, fiind tratată mai degrabă ca obiect decât ca subiect al unor discuţii, desconsiderarea mea in faţa colegilor, crearea de presiuni, împovărarea cu sarcini ale unor subalterni, încredinţarea unor sarcini de serviciu cu termen foarte scurt, cu documente de ordinul sutelor de pagini de analizat imediat etc, reprezintă o practică frecventă din instituţie în ce mă priveşte”

Până acum, primarul Volosevici nu a reacționat public la scandalul din instituție.

Reamintim că Nicoleta Crăciunoiu a mai fost demisă din funcție de Andrei Volosevici în primul mandat la Primăria Ploiești, precum și de fostul edil, Iulian Bădescu. De fiecare dată, directorul economic a câștigat în instanță procesele prin care a contestat concedierea. Instanța a considerat abuzivă decizia primarilor respectivi și a obligat Primăria Ploiești să o repună în funcție și să-i plătească drepturile salariale de care a fost privat directorul economic.