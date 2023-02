Cine este Vlad Ivan, câștigătorul premiului pentru „Cel mai activ tânăr antreprenor” la Gala Tineretului Prahovean [INTERVIU]

În urmă cu aproape patru ani, în iunie 2019, vă povesteam aici cum a luat naștere BRÂU MUNTENESC, cea mai nouă școală de dansuri din Ploiești și una dintre puținele în care se predau numai dansuri populare românești. Între timp, ceea ce atunci era un proiect ambițios s-a transformat într-o afacere de succes.

Vlad Ivan, tânărul din Ploiești care a reușit să obțină finanțare europeană pentru o școală de dansuri populare, are acum 25 de ani și se poate lăuda cu un veritabil business, în care principalul ingredient a rămas însă pasiunea.

În urma câștigării premiului pentru „Cel mai activ tânăr antreprenor” la Gala Tineretului Prahovean organizată de Fundația Județeană pentru Tineret Prahova, credem că merită să adăugăm încă un episod la povestea BRÂU MUNTENESC.

Reporter: Fiind înscris la categoria ”Cel mai activ tânăr antreprenor”, poți să le dai cititorilor câteva ”trips&tricks” despre cum să ai succes în afaceri?

Vlad Ivan: Nu există așa ceva, sau n-am eu idee. Singura rețetă cu care poți să obții rezultate este MUNCA. Și, pentru că a venit vorba despre muncă, aici mi-aș permite să dau un singur sfat: lucrează în domeniul care te pasionează! Este esențial să faci ceea ce îți place! Altfel, e mai sigur și mai ușor să fii angajatul altcuiva, pontezi de la 8 la 16 și nu-ți faci griji pentru taxe, plan de afaceri și alte chestii înnebunitoare. Bineînțeles, dacă ai ambiție să faci lucrurile în felul tău, după propria viziune, eu spun că merită tot efortul! Satisfacția care vine după perioada grea, de început (da, există inevitabil o astfel de perioadă!), contrabalansează din plin, de aceea subliniez că merită.

R.: Știm că ai deschis Școala de dansuri populare Brâu Muntenesc la 21 de ani, printr-un proiect cu fonduri europene. Ce părere ai acum despre accesarea acestor proiecte cu finanțare nerambursabilă?

V. I.: Părerea mea nu s-a schimbat, este o oportunitate imensă, care nu ar trebui pierdută. Este bine că rata de absorbție a fondurilor europene a crescut în ultimul an de la 50% la 73%, dar e păcat că diferența nu s-a valorificat. Cele 27 de procente rămase neutilizate înseamnă mult mai mult decât bani, înseamnă oportunități pierdute, deci vise nerealizate.

R.: Vorbind despre vise – dacă ai avea posibilitatea s-o iei de la început, dar cu un alt proiect, spre ce domeniu te-ai orienta?

V.I.: Cei aproape patru ani care au trecut mi-au cimentat convingerea că am făcut cea mai bună alegere, nu aș schimba sub nicio formă direcția, deși între timp am susținut licența în automatizări, m-am înscris la master în IT și lucrez ca programator. Desigur, și aici ar prinde bine un proiect pe digitalizare, sunt multe aspecte de luat în calcul.

R.: Credeam că rețeta ta de succes se rezumă la ”Fă ce-ți place și fă-o bine!”. Să înțeleg că nu e de ajuns?

V.I.: Este obligatoriu, dar nu suficient. Probabil următorul sfat pare neașteptat de la cineva care nu și-a terminat încă studiile, dar îndrăznesc să spun că nu trebuie minimalizată importanța acelei hârtii numite DIPLOMĂ (indiferent că este de BAC, de licență sau de master). Eu lucrez part-time dezvoltând cealaltă pasiune a mea, calculatorul. Sunt programator la o firmă din Ploiești. Dezvoltăm o platformă care poate genera aplicații web de eCommerce, de eLearning, Document Management, Project Management, Blogging. Este reconfortant ca, după job, să mă canalizez exclusiv pe afacerea mea. Fiind construită pe hobby, îmi reface energia pozitivă la cote incredibile.

R.: Revenind la BRÂU MUNTENESC, ce s-a întâmplat în acești patru ani?

V.I.: Practic, nu vorbim despre patru ani, pentru că pandemia COVID 19 ne-a șters tuturor doi ani și jumătate din viață, sau măcar din viața pe care o știam înainte de pandemie. În perioada martie 2020 – septembrie 2022 am trecut prin mai multe faze: am avut școala închisă când legea a impus acest lucru, am dansat fără să ne atingem când restricțiile s-au mai îmbunat, am folosit rezervoare întregi de dezinfectant și am făcut tot ce a fost omenește posibil să fie ok. Nu trebuie să uităm că la nivel mondial au fost peste 615 milioane de cazuri confirmate și peste șase milioane jumătate de decese, nu subestimăm amploarea pandemiei. Spun doar că este greu să-ți strângi aripile când tocmai te-ai lansat în zbor. Dar, așa cum în perioada când am învățat să dansez am avut parte de profesori minunați, cărora le mulțumesc, așa am avut parte, încă de la deschiderea școlii, de oameni extraordinari, alături de care am dezvoltat o comunitate în care mă regăsesc și mă definesc din ce în ce mai autentic. Această comunitate pe care am creat-o este în creștere și are în centru dansurile populare. Acum persoanele din Ploiești sau din apropierea Ploieștiului pot veni la BRÂU MUNTENESC pentru a învăța dansurile care se întâlnesc la petreceri, dar și dansurile mai puțin cunoscute, pe care vrem să le readucem în atenția iubitorilor de folclor. Cei care sunt alături de noi de mai mult timp privesc repetițiile ca pe o oportunitate de socializare cu oameni care împărtășesc aceeași pasiune, dar și ca pe un antrenament cardio. Pentru membrii comunității organizăm petreceri, ieșiri în aer liber, deplasări la festivaluri din alte țări și spectacole.

Avem loc pentru orice doritor în comunitatea noastră!

Pe lângă partea de predare, BRÂU MUNTENESC are și un grup cu care participă la evenimente (nunți, botezuri, petreceri de firmă, aniversări). O altă ramură pe care o dezvoltăm ține de brodarea iilor și de personalizarea articolelor vestimentare.

Încerc să spun că avem o perspectivă largă asupra lucrurilor, dar totul necesită timp și efort, nimic nu se realizează fără implicare și pasiune.

R.: Care este agenda pentru perioada următoare?

V.I.: Avem în plan pentru 2023 două lecții gratuite în aer liber, trei petreceri pentru cursanții noștri, două festivaluri internaționale, în Albania și în Bulgaria, participarea la Zilele Orașului Ploiești și la Festivalul interetnic ”Alfabetul conviețuirii” organizat de comunitatea elenă din Ploiești, dar și un spectacol pe care vrem să îl organizăm la sfârșitul anului împreună cu clasa de dansuri populare, pentru copii de la Palatul Copiilor Ploiești, coordonată de domnul profesor Sorin Petre, cel care, alături de domnul profesor coregraf Constantin Dogaru de la Chindia Ploiești, mi-a explicat primele noțiuni tehnice legate de dansurile populare românești.

Pentru anul 2024 avem planuri mult mai mari, având în vedere statutul pe care îl va avea Ploieștiul anul viitor: Capitala Tineretului din România 2024! Asta înseamnă un singur lucru: AVEM TREABĂ DE FĂCUT!

R.: La final, ai un îndemn pe care să îl adresezi cititorilor noștri?

V.I.: Cu siguranță am și vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați creat-o!

Vino și tu la cursurile noastre de dansuri populare! Nimeni nu are două picioare stângi – cu siguranță și tu vei reuși!

Nu sta pe margine, prinde-te-n horă!