Omul care ascultă muntele! Romeo Șerbănescu, cabanierul de la Cuca, este de peste zece ani gazdă pentru turiștii care ajung în Munții Iezer-Păpușa FOTO

Născut în Urziceni, Romeo Șerbănescu sau nea Romică, așa cum este știut în rândul turiștilor, a ajuns, în urmă cu aproape patru decenii, în Pitești, unde s-a căsătorit și și-a început serviciul ca electrician. 38 de ani a fost omul care a adus lumina atât în casele oamenilor, cât și în mari centre industriale și comerciale.

Și-a dat interesul să facă treabă bună, dar marea lui dragoste a fost și a rămas muzica. Își amintește cum întreținea atmosfera ca DJ pe la 16-17 ani. Nu era aparatura de acum, dar s-a descurcat și atunci. În anii care au urmat a fost responsabilul cu voia bună pe la petreceri, iar astăzi își menține obiceiul și la Cabana Cuca, acolo unde și-a încropit într-un colțișor un mic studio. Este o adevărată „enciclopedie“ în materie de muzică, iar la partea de colecție are de toate pentru toți, de la viniluri până la stick-uri întregi cu artiști și melodii ai tuturor timpurilor și genurilor, mai puțin manele.

Turist și cabanier

Prin anii ’80 a descoperit munții, cu cărările lui, cu limbajul și „toanele“ lui, cu piedicile și frumusețile caracteristice, dar, mai ales, cu liniștea și energia cu care-i răsplătește pe toți cei care-i străbat. A găsit în munți acel prieten nevăzut care i-a ascultat gândurile și înțeles sufletul.

Ori de câte ori a simțit că nu-și mai găsea locul printre ai casei, mormanele de ciment și zgomotul orașului, nea Romică și-a pus bocancii în picioare și rucsacul în spate și a răspuns chemării înălțimilor. Au fost și situații când și pe piscuri a descoperit adevărate „bulevarde“ pline cu oameni veniți la munte și nu pe munte.

În urmă cu 11 ani, pe când avea 52 de ani, nea Romică s-a trezit singur. Soția a plecat la muncă în străinătate, iar copiii, cei doi băieți ai lor, erau deja mari. Atunci a constatat că singurătate de acasă este apăsătoare, pe când cea din munți îi dădea o stare total opusă.

În drumețiile sale se cazase de multe ori la Cuca, cabană care fusese preluată de ani buni de Asociația de Drumeție Montană „România Pitorească“, în care nea Romică era deja membru. A aflat că se caută cabanier și astfel a ajuns să fie gazdă pentru zeci de turiști, aproape săptămână de săptămână. Între timp s-a pensionat anticipat și s-a dedicat pro bono activității care-i aduce atâtea satisfacții sufletești.

Când a “preluat” frâiele de la Cuca, locul arăta asemenea unui om aflat în comă.

„Era dărâmată pe alocuri și mi-a fost milă de ea. Cu ajutorul turiștilor și membrilor Asociației am reușit să o refacem. Am mai și extins-o un pic. Mai sunt multe de făcut, doar că e greu și cu banii, și cu forța de muncă. Ne-ar ajuta niște sponsorizări…Vedem ce-o mai fi și ce-om mai face“, ne-a spus nea Romică, analizându-și a doua casă.

Omul „îmbracă“ locul!

Se spune că se vede caracterul omului și prin modul în care își „îmbracă“ locuința, dar și cum te simți când calci în acel loc. La Cabana Cuca ai parte de zâmbet încă de când ajungi. Vei fi informat din start că locul este „păzit de pârși“, iar dacă ai ceva apăsări, la doi pași de cabană ai parte de… laboratorul de psihologie. În interior ești întâmpinat de stația lui nea Romică , iar pe pereții cabanei vei putea vedea cum arăta recuzita din alte vremuri pentru drumețiile montane. Lucruri vechi, achiziționate de prin târguri și oboare de către cabanier. Tot aici găsești chitară, cobză și zeci de cărți. Cine are speranța că va ajunge la Cuca și va butona telefonul, poate uita din start de acest gând. Nu este semnal, iar de internet nici nu poate fi vorba. Este locul în care se revine la comunicarea reală.

În cei zece ani de activitate a cunoscut și descoperit fel și fel de tipologii umane. De la „pantofari“ care au pretenția să găsească la cabană condiții de lux, până la oameni frumoși care cunosc și respectă muntele.

„Deși se spune să nu ai așteptări, eu am pretenția că aici ajung doar oameni de calitate. Sunt unii de la care am însă așteptări mai mari decât pot ei oferi. Au impresia că aici eu sunt un fel de ospătar și menajeră. Ei bine, nu, aici ne autogospodărim. Dacă își iau o lingură și o farfurie din dulap, după ce mănâncă să și-o spele și s-o pună la loc. Dar rar de întâmplă. În cei zece ani de când sunt aici, pe o singură fată am văzut-o măturând aici. În dormitoare sunt mulți care uită să-și facă patul sau care aruncă păturile pe jos, iar după aia vin alții care spun că e mizerie. Sunt mulți care nu înțeleg viața și condițiile de cabană“, ne-a mărturisit cabanierul cu o oarecare tristețe în glas.