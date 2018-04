Cum s-a produs accidentul din Salina Slănic. ”Ziceai că ești la raliu, ți se face rău!”

22 de turiști israelieni, dintre care 10 copii, au ajuns la spitalul județean de urgență din Ploiești după ce microbuzul în care se aflau pentru a ajunge în Salina Slănic s-a răsturnat în galeria de acces.

Potrivit primelor informații, microbuzul, care era supra încărcat față de capacitatea maximă de transport călători, a fost condus cu viteză excesivă, iar la o curbă strânsă din galeria care duce la salină s-a răsturnat pe o parte.

În urma impactului, 22 de persoane, inclusiv copii, majoritatea turiști din Israel, au suferit diverse traumatisme și contuzii, care nu le-au pus însă viața în pericol.

Zeci de cititori au reacționat și au confirmat faptul că microbuzele care transportă turiștii în Salina Slănic după ce liftul a devenit nefuncțional sunt conduse cu viteză de șoferii presați de timpul alocat unei curse. Iată câteva dintre mesaje:

”Circulă cu viteză excesivă, zici că sunt la raliu” Mi s-a făcut rău când am fost ultima dată la salină”

”Alearga ca nebunii....ti-e si frica ....merg cu o viteza foarte mare!”

”Ieri am vizitat mina ,am rămas fără cuvinte ...din punct de vedere tehnic al microbuzului cu care am coborât,a șoferului de F1 care conducea acel "cazan" ,o viteza în curbe...păcat de acea mina !”

”Nu mă surprinde! Anul trecut am vizitat Salina și pot sa spun ca am fost speriata de viteza cu care circulau în Salina!”

sursa foto: Pro TV