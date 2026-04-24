Sute de locuri suplimentate la proba practică pentru permisul auto în Ploiești și Câmpina

Autor: Corina Matei
Instituția Prefectului Județului Prahova anunță suplimentarea locurilor pentru proba practică a examenului auto, în municipiile Ploiești și Câmpina. Astfel, vor fi sute de locuri în plus la proba practică pentru permis, în Prahova

Potrivit Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Prahova, vineri, 24 aprilie 2026, au fost suplimentate 768 de locuri pentru susținerea probei practice, pentru categoriile A, B, C, CE și D.

Noile programări sunt disponibile pentru perioada 4 mai – 15 mai 2026.

Reprogramările pentru aceste locuri se fac chiar astăzi, 24 aprilie, în intervalul orar 09:30 – 16:30.

Reprezentanții instituției precizează că suplimentarea locurilor va continua periodic, în funcție de resursa umană disponibilă.

Candidații sunt sfătuiți să urmărească pagina oficială a Instituției Prefectului Prahova pentru actualizări privind programările la proba practică.

