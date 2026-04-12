Observatorul PrahoveanEveniment

UPDATE-Accident grav în Ploiești. O femeie este resuscitată

Ștefan Vlăsceanu
accident grav ploiesti
sursa foto: Whatsapp Info Trafic Prahova

Un accident rutier grav s-a produs duminică, în prima zi de Paște, pe strada Plăieșilor din Ploiești. O femeie în vârstă de 67 de ani care se afla la volanul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a intrat în alte două mașini parcate.

UPDATE: Accident mortal în Ploiești, în Prima zi de Paște

Potrivit primelor informații transmise de autorități, femeia a intrat în stop cardio respirator și este resuscitată.

La locul accidentului au fost mobilizate numeroase forțe ale ISU Prahova iar strada este blocată.

„Intervenim cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, dintre acestea una cu medic”, au precizat reprezentanții ISU Prahova la solicitarea Observatorul Prahovean.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea accidentului.

UPDATE: Din păcate, femeia nu a mai putut fi salvată. Decesul a fost declarat la locul accidentului

UPDATE: Cu privire la producerea accidentului, polițiștii iau în calcul inclusiv afecțiunile medicale de care suferea femeia. Nu este exclusă ipoteza ca acesteia să i se fi făcut rău la volan.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la SML în vederea efectuării necropsiei care va stabili cu exactitate cauza decesului.

