- Publicitate -
Observatorul Prahovean

Motorina și benzina s-au ieftinit la Petrom. Cât costă carburanții la Ploiești

Autor: Marius Nica
Carburanții s-au ieftinit semnificativ în benzinăriile Petrom din România, cu doar câteva zile înainte de Paște, după ce în ultima perioadă prețurile crescuseră accelerat și atinseseră niveluri ridicate.

- Publicitate -

Potrivit aplicației Monitorul Prețurilor, administrată de Consiliul concurenței, la Ploiești, prețul benzinei în stațiile Petrom a coborât până la 8,72, în timp ce în celelalte lanțuri prețurile variază între 9,11 lei la rompetorl și 9,23  lei la Mol.

Petrom a redus semnificativ și prețul la motorină, un litru costând 9,58 de lei, cu aproape 50 de bani mai puțin decât concurența.

- Publicitate -

Reducerea vine după o perioadă în care carburanții se scumpiseră în mai multe etape consecutive, depășind pragul psihologic de 10 lei/litru pentru motorină și peste 9 lei/litru pentru benzină. Ieftinirea poate fi pusă pe seama evoluției pieței și a intervențiilor autorităților române.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Au învățat cofetărie la Hilton, dar au ales să rămână lângă Ploiești. Povestea laboratorului „ascuns” din Tătărani

Corina Matei Corina Matei -
Nicole's Sweet Desires este o cofetărie artizanală, în Tătărani, la câțiva...

Când va opri Termo Ploiești căldura. A fost luată o decizie intermediară

Andra Ilie Andra Ilie -
Odată cu încălzirea vremii, caloriferele ploieștenilor racordați la sistemul...

Sistemul Național Antigrindină a funcționat în Prahova fără autorizație de mediu din 2003

Corina Matei Corina Matei -
Peste 20 de ani s-a tras cu rachete antigrindină...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -