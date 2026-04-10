Motorina și benzina s-au ieftinit la Petrom. Cât costă carburanții la Ploiești

Carburanții s-au ieftinit semnificativ în benzinăriile Petrom din România, cu doar câteva zile înainte de Paște, după ce în ultima perioadă prețurile crescuseră accelerat și atinseseră niveluri ridicate.

Potrivit aplicației Monitorul Prețurilor, administrată de Consiliul concurenței, la Ploiești, prețul benzinei în stațiile Petrom a coborât până la 8,72, în timp ce în celelalte lanțuri prețurile variază între 9,11 lei la rompetorl și 9,23 lei la Mol.

Petrom a redus semnificativ și prețul la motorină, un litru costând 9,58 de lei, cu aproape 50 de bani mai puțin decât concurența.

Reducerea vine după o perioadă în care carburanții se scumpiseră în mai multe etape consecutive, depășind pragul psihologic de 10 lei/litru pentru motorină și peste 9 lei/litru pentru benzină. Ieftinirea poate fi pusă pe seama evoluției pieței și a intervențiilor autorităților române.