Cozi în benzinăriile Petrom după scăderea prețurilor

Efectul scăderii prețurilor la combustibili în rețeaua Petrom a dus la formarea cozilor la pompele de alimentare. Vă reamintim că vineri, benzina și motorina standard se vinde în rețeaua Petrom cu 8,72 lei/litru, respectiv 9,58 lei/litru.

Reducerea vine după o perioadă în care carburanții se scumpiseră în mai multe etape consecutive, depășind pragul psihologic de 10 lei/litru pentru motorină și peste 9 lei/litru pentru benzină. Ieftinirea poate fi pusă pe seama evoluției pieței și a intervențiilor autorităților române.

Un cititor al ziarului ne-a trimis pe adresa redacției imagini surprinse în benzinăria Petrom situată pe DN1 – Centura de Vest a Ploieștiului, zona Metro.

Citește și: Motorina și benzina s-au ieftinit la Petrom. Cât costă carburanții la Ploiești