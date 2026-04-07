Care a fost cauza incendiului de la Câmpina, în care a luat foc o clădire a fostului Institut de Petrol și Gaze

Marți, 7 aprilie 2026, pompierii au stabilit care a fost cauza incendiului care a izbucnit în seara zilei de luni, 6 aprilie, în Câmpina, la o fostă clădire a Institutului de Petrol și Gaze.

- Publicitate -

În urma cercetărilor, cauza probabilă stabilită a fost o țigară. Mai exact a fost vorba despre fumat în locuri nepermise. Incendiul a fost declanșat de jar provenit de la o țigară, care a căzut pe materialele textile.

Incendiul s-a manifestat la acoprișul clădirii, pe o suprafață de 400 de metri pătrați.