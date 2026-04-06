Incendiu în Câmpina. Arde o clădire a fostului Institut de Petrol și Gaze

Pompierii militari prahoveni intervin, luni seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în Câmpina la o clădire dezafectată, aparținând fostului Institut de Petrol și Gaze.

La locul intervenției acționează două autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului Câmpina și un echipaj SMURD de la Garda de Intervenție Băicoi.

Ulterior, forțele au fost suplimentate cu o autoscară și o autocisternă de la Detașamentul Câmpina, precum si alte două autospeciale de stingere de la Garda de Intervenție Băicoi.

Incendiul se manifestă la nivelul podului clădirii, care are regim de înălțime parter plus un etaj, pe o suprafață de aproximativ 400 mp.

Echipajele operative acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, intervenția fiind în dinamică.

Până în acest moment, nu au fost raportate victime.