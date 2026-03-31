Utilajele folosite la lucrările de pe strada Laboratorului din Ploiești au fost vandalizate noaptea trecută

Un incident grav, care ridică serioase semne de întrebare cu privire la ordinea și siguranța publică în Ploiești, a fost înregistrat noaptea trecută, chiar pe șantierul lucrărilor de pe strada Laboratorului.

Mai multe utilaje folosite la lucrări au fost vandalizate. Incidentul a fost făcut public de către edilul Mihai Polițeanu, într-o postare pe pagina oficială de Facebook, în care a prezentat un alt act de vandalism petrecut tot noaptea trecută: locul de joacă de pe aleea Strunga a fost devastat.

„Locul de joacă de pe Aleea Strunga a fost devastat, ne informează colegii de la SGU. Parte din utilajele care lucrează pe Laboratorului au fost și ele vandalizate. Pe mine mă doare. Aproape că nu există săptămână fără un caz de vandalism în Ploiești.

Sunt bunurile noastre, banii noștri, ai ploieștenilor, e comunitatea noastră, viitorul nostru comun. Sunt vremuri grele, da. International, national și local. Si e multă teamă si supărare.

Dar perspectivele in Ploiesti sunt destul de bune pentru urmatorii ani, financiar și investițional. Dacă, însă, nu ne respectăm locul în care trăim, dacă incalcam reguli, reușita va veni mult mai greu. Putem reusi doar împreună, cu respect față de comunitate și munca fiecăruia dintre noi”, a scris primarul Mihai Polițeanu pe pagina de Facebook.

Vă reamintim că în această săptămână traficul rutier este restricționat pe străzile Laboratorului și Poligonului pentru desfășurarea unor lucrări de infrastructură edilitară în zona noului sens giratoriu.

Din această cauză, la orele de vârf, circulația se desfășoară cu dificultate atât pe Șoseaua Vestului, cât și pe Bulevardul Republicii.

