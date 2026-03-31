Alee distrusă în cartierul 9 Mai din Ploiești. Dale smulse și aruncate în locul de joacă

Aleea Strunga din cartierul 9 Mai, din Ploiești, a fost vandalizată, la doar doi ani de la reabilitare. Zeci de dale de beton au fost smulse și aruncate în locul de joacă din apropiere.

Citește și: Utilajele folosite la lucrările de pe strada Laboratorului din Ploiești au fost vandalizate noaptea trecută

Potrivit reprezentanților SGU Ploiești, distrugerile au apărut în această dimineață. Porțiuni întregi de pavaj lipsesc, iar dalele sunt împrăștiate chiar în spațiul de joacă, transformând zona într-un pericol pentru copii.

„Nu este pentru prima dată când ne confruntăm cu astfel de acte de vandalism. Întreaga alee a fost distrusă. Va fi nevoie de intervenții pentru reabilitarea zonei, iar costurile din bani publici nu vor fi deloc mici. Este trist ce se întâmplă. Până la conștientizarea faptului că bunurile publice nu sunt ale „nimănui”, ci ale tuturor, mai este un drum lung de parcurs”, a declarat Dragoș Măchițescu, director SGU Ploiești.

Autoritățile urmează să intervină pentru remedierea situației, însă locuitorii se tem că astfel de incidente se vor repeat, mai ales că în zona blocurilor nu există camere de supraveghere.