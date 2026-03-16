O altă mașină avariată în gropile din Ploiești

Ploieștiul este departe de a avea străzi fără gropi. Chiar dacă primăria a început asfaltarea craterelor din asfalt la începutul lunii martie, ritmul actual al lucrărilor nu este suficient, iar șoferii continuă să reclame pericolul.

Este și cazul unui bărbat care și-a avariat mașina pe podul de pe strada Mihai Bravu. Situația de aici este cu atât mai gravă cu cât pe tronsonul străzii Mihai Bravu, cuprins între cimitir și Uztel, încă exista linia tramvaiului 104 scos din circulație în urmă cu aproximativ 20 de ani.

Strada Mihai Bravu este una dintre principalele căi de acces în Ploiești, aceasta reprezentând legătura municipiului cu Centura de Est și localitățile învecinate.

„Poate daca vor vedea ca ați postat dumneavoastră se vor repara gropile pe ruta Mihai Bravu- Moara Nouă”, este mesajul care a însoțit imaginile de mai jos.

Vă reamintim că Observatorul Prahovean are în derulare campania „Raportează o groapă” care își propune pune să ofere o imagine reală a stării drumurilor din Prahova și să pună presiune publică pe autoritățile responsabile.

