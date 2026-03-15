Cauza incendiului de la biserica din Puchenii Mari. Pompierii au salvat bunuri de 1 milion de euro

Incendiu Biserica Puchenii Moșneni

În dimineața acestei zile, după ora 9, pompierii prahoveni au folost solicitați să intervină la un incendiu în comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni. Biserica din această localitate a fost cuprinsă de flăcări, în momentul declanșării incendiului în interior aflându-se aproximativ 120 de persoane care s-au autoevacuat în siguranță.

În urma incendiului, a ars acoperișul bisericii și au fost afectate bunuri din interiorul acesteia, printre care mobilier, icoane și diverse obiecte de cult.

Au fost deteriorate aproximativ 50 de obiecte de diferite materiale, inclusiv articole administrative, cărți și reviste bisericești, covoare și mochetă, precum și tencuiala interioară.

39 de pompieri, 13 autospeciale și aproape 7 ore muncă pentru lichidarea incendiului

Pompierii au reușit să salveze din interior icoane și diverse obiecte de cult cu o deosebită importanță. Din informațiile ISU Prahova, acestea sunt evaluate la aproximativ 1 milion de euro.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la un cablu electric defect sau neizolat corespunzător, care a dus la aprinderea materialelor din acoperișul bisericii.

