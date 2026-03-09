- Publicitate -
„Păcănelele” ar putea fi interzise în Câmpina. Primarul Irina Nistor anunță proiectul de eliminare a jocurilor de noroc

Luiza Toboc
jocuri de noroc

În urma adoptării Ordonanței de Urgență nr. 7/2026, publicată în Monitorul Oficial, Guvernul a transferat răspunderea privind viitorul sălilor de jocuri de noroc în competența autorităților locale. Astfel, primăriile au acum posibilitatea, prin hotărâri de Consiliu Local, să decidă dacă interzic complet activitatea jocurilor de noroc, dacă limitează ca număr aceste afaceri, dacă impun suprataxări ori dacă le mențin în zone periferice. Primarul Câmpinei, Irina Nistor (PSD), se alătură altor primari din țară și spune că și municipiul Câmpina se pregătește să interzică așa-zisele „păcănele”. (VIDEO la finalul textului)

La nivelul orașului, potrivit Registrului public al mijloacelor de joc al Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc, există 158 de „păcănele”.

Primarul Câmpinei, Irina Nistor, a anunțat recent inițierea unui proiect de hotărâre privind interzicerea jocurilor de noroc de tip slot-machine („păcănele”) pe raza orașului.

Împreună cu colegii mei, am decis să inițiez și să susțin un proiect de hotărâre prin care să interzicem păcănelele în Câmpina. Fără păcănele în Câmpina.”

Primarul Câmpinei a transmis că va anunța oficial Consiliul Local despre această inițiativă și că, în cel mai scurt timp, va prezenta proiectul de hotărâre care propune interzicerea acestor jocuri de noroc în oraș.

Decizia pe care o voi susține nu va fi una tehnică. Va fi una asumată. O decizie luată cu gândul la impactul real asupra comunității noastre.

Pentru că atunci când vorbim despre viitorul Câmpinei, nu vorbim doar despre un cadru legal. Vorbim despre copiii noștri. Despre siguranța lor. Despre familiile care suferă în tăcere din cauza dependenței”, a transmis Irina Nistor, care a mai subliniat faptul că își asumă pierderile înregistrate la bugetul local odată cu interzicerea sălilor de jocuri de noroc din „buricul” municipiului.

